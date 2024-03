Mallorca y Cerdeña unidas por la Mare de Déu de la Panada

Las islas de Cerdeña y Mallorca cuentan con un vínculo más desde este 2024. Se trata de una talla de la Mare de Déu de la Panada, obra del escultor Antonino Ruggieri, que la ha esculpido en homenaje a los Cavallers i Dames de Santa Maria de la Panada, quienes hace 40 años crearon esta figura religiosa.

La idea de tallarla surgió porque la antropóloga Verónica Matta explicó al escultor Antonino Ruggieri que en Mallorca existía una virgen que tenía como símbolo una panada, un alimento que también es típico de Cerdeña. El artista sardo, que es ciego, explica que este hecho le llamó la atención y que, a finales de 2023, un amigo le regaló un tronco de madera de naranjo, de 65 centímetros de largo por 25 centímetros de diámetro. «Al tocarlo, me di cuenta de que la obra ya estaba terminada antes de empezarla, porque enseguida me la imaginé sobre aquella madera dura y muy bonita para trabajar, una ‘Madonna de la Panada’. Creo que lo hice con la ayuda de la Virgen, porque yo nunca decido nada de lo que hago», apunta entre risas el escultor.

La Mare de Déu de Ruggeri es de estilo sardo, con una falda plisada típica de la indumentaria femenina tradicional de la isla. «Quería —remarca Antonino Ruggeri— subrayar el fuerte vínculo de Cerdeña y en particular de los municipios de Assemini, Cuglieri y Oschiri con la panada». Tras finalizarla, el escultor la donó a la iglesia catalano-gótica de San Pietro de Assemini, que dirige el párroco Paolo Sanna.

Veronica Matta ha tenido un papel destacado difundiendo la figura religiosa fuera de la isla. De hecho, fue nombrada en 2018 como la primera dama de honor de la Mare de Déu de la Panada, con motivo de su investigación sobre el origen de este producto, una obra titulada Panada on the road.

En el libro, Matta explica que la panada mallorquina y sarda son diferentes en tamaño e ingredientes, pero son muy similares en forma. También se asemejan en que están presentes en la fiesta de Pascua, concretamente en su versión de cordero, así como suelen ser habituales en aperitivos de festejos y celebraciones. Además, habla de su parentesco con las formatjades de Menorca y su posible origen judío.

La talla en la iglesia de San Pietro de Assemini. / B. Font

Una ‘Mare de Déu’ creada en Mallorca

La sociedad Cavallers de Santa Maria de la Panada nació oficialmente el 16 de agosto de 1984 con el objetivo de fomentar la amistad, el diálogo y la cultura entre sus miembros, entre los que se encuentran Francesc Salleras, Joan Bernat Andreu y Jaume Martorell, entre otros. Ahora bien, la idea inicial de crear una virgen que abogara por este alimento tradicional de la isla nació unos años antes, concretamente el 5 de abril de 1980, cuando un grupo de amantes de los libros, encabezados por el mismo Salleras —entonces dueño de la desaparecida Llibreria Jovellanos de Palma—, apostaron por inventar esta marededeu.

Inicialmente, la idea se materializó con una imagen realizada por el artista Joan Guerra en pasta de papel y que, posteriormente, el 1988, el escultor Mateu Forteza trasladó a madera policromada. Al cabo de poco, personas destacadas, amantes de la música y la literatura, le dedicaron versos, como Llorenç Moyà, Pere Joan Llabrés y Bernat Bordoy. Actualmente la talla se encuentra en la ermita de Sant Honorat (Algaida).

La antropóloga Veronica Matta con Ruggieri y un libro sobre la Mare de Déu de la Panada de Mallorca. / B. Font

Arrels comuns | L’ article salat i el cant de la sibil·la

Mallorca i Sardenya tenen relació des de fa segles. Bona mostra és que a la ciutat de l’Alguer s’hi parla català i que s’hi conserva el cant de la sibil·la durant la missa de matines. A més, el sard i el català són les dues úniques llengües romàniques que conserven l’article salat (que prové del llatí ‘ipse - ipsa - ipsum’), característic de les Illes Balears de la franja costanera de Catalunya que abasta des de la Tordera fins al Ter i també a Cadaqués i del valencià de Tàrbena.

Que a Sardenya hi hagi un aliment similar com al nostre -que també anomenen ‘sa panada’- només més que una mostra de la unió que aquestes illes mediterrànies. A partir d’ara, encara hi estaran una mica més. En aquest cas, serà pel culte d’una marededéu peculiar que, de ben segur, serà una bona advocada dels gormands.

