Martina González, sexóloga: “Nadie debería sentirse obligado a tener sexo por miedo a perder a su pareja”

Las personas asexuales son aquellas que no sienten atracción sexual. Este colectivo, que persigue desde hace años ser reconocido como la cuarta orientación sexual por parte del colectivo LGBTIQ+, tiene su máximo exponente en nuestro país en la Asexual Community España, una asociación que nacía en 2016 para dar voz y apoyo a las personas asexuales. La psicóloga general sanitaria especializada en sexología Martina González, que ejerce en Santiago, ha sido ponente en congresos y jornadas de sexología nacionales e internacionales, imparte clases en dos máster de sexología sobre asexualidad, y moderó la mesa sobre asexualidad en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos del World Pride 2017.

¿Qué tipo de asexualidades existen?

Se entiende la asexualidad como un espectro con el que se identifican personas que se salen de lo que entendemos como normativo socialmente en cuanto a atracción sexual. La grisexualidad se refiere a las personas que sienten atracción sexual con una intensidad o frecuencia que se consideran bajas respecto a lo que se entiende como normativo en nuestra sociedad, o la sienten en circunstancias específicas. Las personas demisexuales sienten atracción sexual cuando experimentan un vínculo (no necesariamente romántico) con cierta intensidad con otra persona. Estos son los términos de los que más se suele hablar, pero existen más que se refieren a otras circunstancias concretas en las que las personas experimentan atracción sexual.

¿La atracción sexual no tiene nada que ver con la romántica?

Efectivamente. Y es por ello que hay personas asexuales arrománticas (que no experimentan atracción romántica hacia otras personas) o asexuales que sí experimentan atracción romántica y que se identifican como homorrománticas, birrománticas, heterorrománticas.

¿En qué casos se considera que no es asexualidad?

En aquellos en los que la cuestión no tenga que ver con la atracción sexual hacia otras personas, sino con el deseo, la excitación, la libido, los comportamientos sexuales, la decisión voluntaria de no tener relaciones sexuales u otras cuestiones. De todos modos nadie puede determinar la orientación sexual de otra persona, solo la propia persona tiene legitimidad para autodefinirse o incluso decidir no hacerlo.

Si una persona asexual tiene pareja no asexual, ¿qué consejos les daría para mantener la relación?

Los que les daría a cualquier pareja: mucha comunicación, generar la seguridad suficiente para poder conectar emocionalmente y poder ser elles mismes, y encontrar su propia manera de vivir su relación sin compararse con nadie y queriéndose como son.

Hay personas asexuales que tienen relaciones para mantener a la pareja. ¿Es esto sano para ellos?

Lo deseable es que las personas asexuales y las personas alosexuales mantengan relaciones sexuales porque encuentran una motivación positiva para ello, ya sea porque les produce placer, les divierte o encuentran conexión e intimidad. No es bueno que nadie se sienta obligado a mantener relaciones sexuales por miedo a perder a su pareja, por encajar, por presión de otra persona o social o por miedo a las consecuencias de no tenerlas.

La asociación española de personas asexuales lucha para que se considere la cuarta orientación sexual. ¿Por qué el colectivo LGBTIQ+ no lo acepta?

Porque una de las mayores dificultades con las que se encuentran las personas asexuales es la negación de su orientación sexual por parte de las personas alosexuales, que así se llama a las que sí sienten atracción sexual, independientemente de hacia quien la sientan. Incluso se les deshumaniza y se les percibe como personas sin sentimientos. La asexualidad rompe los esquemas que muchas personas alosexuales tienen sobre la orientación sexual y la atracción y nos ayuda a comprender mejor la sexualidad humana, aunque a muchas personas aún les cueste verlo.

¿Es cierto que el 1% de la población global es asexual, según dice el sexólogo Anthony F. Bogaert?

Las investigaciones sugieren que el porcentaje puede ser mayor. Que la asexualidad siga siendo invisibilizada y discriminada impide que muchas personas puedan reconocer y visibilizar su orientación.

¿Por qué razón suelen acudir a su clínica las personas asexuales?

Dificultades sexuales, problemas de pareja o vínculos; tanto identificándose como asexuales como sin saberlo y descubriendo su orientación en el proceso de terapia. Duelos por ruptura, desamor. También acuden por dudas sobre su orientación sexual y problemas derivados de vivir en una sociedad asexualfóbica/acefóbica, como estrés de las minorías y problemas para integrar, aceptar o visibilizar su orientación y vivirla de manera satisfactoria.