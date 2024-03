Denuncian a dos profesoras de un instituto de Valencia por disfrazarse de monjas para impartir clase el 8M

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia ante el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Requena contra dos profesoras del Instituto Oleana de dicha localidad por vestirse de monjas y, según consta en la denuncia, mofarse de los católicos el Día de la Mujer. Concretamente, los denunciantes insisten en que las dos profesoras se vistieron deliberadamente de monjas para impartir clase con motivo de la celebración del Día de la Mujer.

La versión del centro que ha recopilado Levante-EMV, del mismo gurpo editorial, es otra bien distinta. En realidad, las profesoras participaban en una actividad del centro que consistía en disfrazarse de personajes femeninos de películas (precisamente para celebrar el día de la mujer), y ellas eligieron 'Sister Act'. Otros disfraces que había en el aula se basaban en películas como 'Pulp Fiction', 'Kill Bill' o 'Scooby Doo'. La actividad consistía en una gincana en la que el alumnado tenía que encontrar a las profesoras y adivinar de qué personaje iban disfrazadas.

Tras aportar varias fotos en las que se puede ver la indumentaria y un crucifijo de madera al cuello, la organización de juristas las acusa de un posible delito de odio y otro contra los sentimientos religiosos. Y es que, según la denuncia y las pruebas aportadas como parte de la documentación, además de vestirse de religiosas, las docentes realización según Abogados Cristianos, realizaron "comentarios vejatorios contra los católicos y portaron un crucifijo dado la vuelta".

Además de estas acciones legales en los tribunales, la organización de juristas ha anunciado que presentará también una denuncia ante la inspección educativa, que se ha personado este viernes para reunirse con el equipo directivo, según explica Conselleria de Educación.

Abogados Cristianos defiende que no tiene ninguna justificación este comportamiento por parte de dichas docentes e insisten que las religiosas "también son mujeres que han elegido libremente su vida, su fe y su indumentaria".

La presidente de la fundación, Polonia Castellanos, ha querido dejar claro que en el Día de la Mujer "atacar a las monjas católicas, mofarse de ellas y ridiculizarlas delante de los niños, es una muestra más del odio y la discriminación al que somos sometidos los cristianos de forma gratuita. La justicia debe actuar antes de que sea demasiado tarde”.

Lawfare "cutre"

El sindicato UGT se ha mostrado totalmente a disposición de las docentes para apoyarlas, y ha asegurado que "es una estrategia de la extrema derecha para acosar y amedrentar al profesorado. Un lawfare cutre", explica el portavoz del sindicato Killian Cuerda.

"La actividad no tiene ninguna relación con la denuncia y los motivos que expone Abogados Cristianos, eran disfraces de películas", explica Cuerda. En su opinión, el recorrido de la denuncia no debería ser muy largo ya que la realidad es que no había intención de vejar, dañar, ni humillar a un colectivo como el cristiano, sino un fondo totalmente inocente como es una actividad escolar de disfraces.

Reacciones en redes sociales

La publicación de varias fotográficas en distintos grupos y redes sociales ha provocado una oleada de comentarios y críticas. Entre ellos, la Asociación Educadores Contra el Adoctrinamiento, formada por madres, padres y profesores de colegios privados y de corte ultracatólico ha sido de las primeras en calificar lo ocurrido de "muy grave": "Estas señoras querían transmitir a sus alumnos, despreciando unos símbolos y ridiculizando a otras mujeres. Un mensaje, claramente, de odio e intolerancia dirigido a esos menores que están bajo su tutela para aprender valores de respeto y tolerancia. Valores que en ningún momento transmiten con su incalificable actitud y deseo de herir, ofender y depreciar".