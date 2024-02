Unzué abochorna a los políticos por el ELA: "¿Cuántos hay en la sala? Creo que he contado cinco"

El exportero del Barça y enfermo de ELA Juan Carlos Unzué ha abochornado este martes a los políticos por la poca atención que prestan a esta enfermedad. En una jornada por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA, en el Congreso, Unzúe ha estallado al ver la poca asistencia de diputados.

"¿Cuántos hay en la sala? Creo que he contado cinco. Imagino que el resto de diputados tendrá algo muy importante que hacer, porque hemos venido a vuestra casa, sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros estar aquí, no solo económicamente, sino de esfuerzo físico. Espero que esto quede grabado y nos escuchen. Les pediría voluntad para tramitar esa ley, para que esas ayudas lleguen lo antes posible, y empatía, para que, aunque sea un ratito, se pusieran en nuestro lugar para entender nuestras necesidades y reivindicaciones", ha reclamado entre los aplausos de los presentes.

El exfutbolista también ha denunciado que, pese a la aprobación por unanimidad en marzo de 2022, el Gobierno no tramitó la ley, "la bloqueó 50 veces y la proposición quedó en un cajón sin tramitar antes de las pasadas elecciones".

"Ellos tienen responsabilidad, pero el resto de los partidos políticos que conformaban la oposición deberían haberse unido, haber presionado al Gobierno y tampoco lo hicisteis. Sois responsables todos de que esa tramitación no esté hecha y de que esas ayudas no hayan llegado. No nos vale con buenas intenciones y palabras bonitas, necesitamos hechos, acciones, que esa ley se tramite ya y que esas ayudas estén al servicio de los afectados lo antes posible. Les pido por favor que nos cuiden. Si algo no tenemos es tiempo que perder", ha señalado.