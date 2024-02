De Don Carnala Doña Cuaresma

¡El desenfreno del carnaval da paso a la recatada cuaresma, pero en el fascinante mundo de los eventos en la isla, la diversión no se toma un descanso! Los organizadores parecen estar en una carrera sin fin, llevándonos de un lado a otro a lo largo y ancho de la isla, donde cada rincón se convierte en el escenario perfecto para celebrar los diversos cotarritos.

Entre todas las festividades, destaca la de la comunidad china en Mallorca que, desde hace unos diez años, ha estado tejiendo lazos estrechos. Más allá de degustar el clásico pollo con almendras, nos hemos sumergido en su rica cultura, sus fascinantes costumbres y su exquisita gastronomía. Estos días han sido muy intensos, ya que hace tan solo unos días dimos la bienvenida al año nuevo lunar, marcando el inicio del ansiado año del Dragón.

La asociación china en Baleares no se quedó atrás y desplegó una serie de eventos impresionantes para conmemorar esta festividad. Desde la emisión de un cupón conmemorativo de la ONCE hasta actividades culturales en el barrio de Pere Garau. Y eso no es todo. No podemos olvidar las cenas de «nochevieja» que se han llevado a cabo en distintos locales de la isla, donde cada plato es una explosión de sabores que nos transporta directamente a su cocina tradicional.

En definitiva, la isla se ha convertido estos días en un escenario donde la mezcla de culturas y tradiciones se fusionaron en una explosión de alegría y diversión. El año del Dragón promete ser inolvidable este año.

Así, inspirados por las prometedoras perspectivas de este «año nuevo», es momento de compartir con ustedes todo lo que ha sucedido en el siempre ‘loco’ universo de los eventos. ¡Comenzamos!

CHARLA FUTBOLÍSTICA

Fausto Oviedo, reconocido experto en energías renovables con un profundo conocimiento en el mundo del fútbol, logró reunir a un destacado grupo de rostros conocidos en la isla. No se limitó solo a personalidades del ámbito deportivo; también logró congregar a políticos, empresarios y amigos, quienes no quisieron perderse su charla sobre el Futuro del Fútbol, enmarcada dentro del prestigioso ciclo Las Charlas del Beewe.

Oviedo, con su estilo apasionado, compartió su visión sobre el futuro de este deporte. Todo esto, tras la implementación, hace apenas un año, de la nueva ley del deporte estatal. Sin embargo, a raíz de las consecuencias del «tsunami Rubiales», se hace más que evidente la necesidad de revisar esta legislación. Buscando así lograr una renovación integral en los entes federativos y, sobre todo, efectivas.

La audiencia, conformada por un público diverso y ávido de información, quedó inmersa en la perspectiva única de Oviedo. La convergencia de mentes de diferentes sectores generó un diálogo enriquecedor que trascendió los límites del fútbol para abrazar la necesidad de reformas y evolución en el ámbito deportivo.

En definitiva, la charla de Fausto Oviedo no solo ofreció una visión del futuro del fútbol, sino que también sirvió como plataforma para reflexionar sobre la importancia de adaptarse a los cambios en cualquier ámbito.

BENARDI ROIG EN EL SOLLERIC

Con entusiasmo y expectación, nos sumergimos en la reapertura del Casal Solleric, un lugar que languideció durante años en el olvido de antiguas administraciones. Para celebrar la culminación de las obras de rehabilitación, el Ayuntamiento de Palma, con la colaboración de las galerías Kewenig y Max Estrella, nos regalaron una velada especial con la exposición individual de Benardí Roig, titulada «La habitación roja», y una muestra colectiva llamada «Breaking the moment», creada por ocho artistas con trayectoria internacional.

La inauguración contó con la presencia del alcalde de Palma, Jaime Martínez, quien agradeció a Roig su valiosa contribución a la exposición. Además, nos brindó detalles sobre las reformas realizadas, expresando su gratitud al equipo de la regiduría de cultura y al equipo del Casal Solleric, quienes trabajaron incansablemente para llevarnos a este dulce momento en la historia artística de Palma.

Fue una noche donde el arte renació en un espacio que estuvo dormido durante demasiado tiempo. ¡Bienvenido de nuevo!, Casal Solleric, ¡que esta nueva etapa sea tan vibrante como promete ser!

WINE WEEK

Ya sabemos que a veces uno es más profeta fuera de casa que en su propio hogar, y lo mismo sucede con los vinos de nuestra tierra. Más allá de nuestras «fronteras», la aceptación y admiración por nuestros caldos son realmente apreciadas y reconocidas. Este fenómeno quedó patente hace unos días en la Barcelona Wine Week, una de las ferias más destacadas del sector.

Mallorca, con su encanto mediterráneo, desplegó una representación vinícola impresionante en el evento. Un total de 24 bodegas de la isla, amparadas en las Denominaciones de Origen Pla i Llevant y Binissalem, o en la IGP Vi de la Terra Mallorca, compartieron un espacio común organizado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

Durante la feria, las bodegas presentes tuvieron la oportunidad de constatar que el sector del vino en Baleares es todo un veterano con una gran dosis de iniciativa. Se percibe una estructura fuerte, con productores, bodegas y marcas de calidad que trabajan arduamente en una dirección que promueve la consolidación y desarrollo del sector.

Así que, mientras los vinos de Mallorca conquistan paladares en tierras lejanas, en casa, celebramos con orgullo el éxito y la calidad que nuestras bodegas ofrecen al mundo. ¡Brindemos por el sabor auténtico de la tierra que, poco a poco, se gana el reconocimiento que merece!

PREMIOS MUJERES EMPRESARIAS

La espléndida finca Son Verí de Marratxi se convirtió en el escenario perfecto que acogió el emotivo homenaje a destacadas mujeres empresarias de nuestra isla. Entre reconocimientos y el cálido abrazo de la comunidad, Encarna Piñero (Grupo Piñero), Lina Mascaró (Mascaró), Rosa Esteva (Cortana) y Carme Sampol (Grupo Sampol) se alzaron como las merecidas galardonadas de esta edición de un premio otorgado por una de las revistas femeninas más relevantes del país.

Bajo la mirada atenta de la presidenta Marga Prohens y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la finca se llenó de un aura de celebración y reconocimiento. Un nutrido grupo de la sociedad isleña se unió a este emotivo encuentro, brindando su apoyo y aplausos a estas mujeres extraordinarias, cuyos logros empresariales han dejado una huella imborrable.

El toque culinario de la jornada estuvo a cargo de la chef Maca de Castro, quien, con su magia en la cocina, creó un menú digno de la grandeza de estas mujeres. Cada bocado era una oda al talento y la dedicación, una perfecta combinación para un evento que celebraba la excelencia y el empoderamiento femenino en el mundo empresarial.

En definitiva, la finca Son Verí fue testigo de un momento único, donde el cariño y el reconocimiento se entrelazaron para honrar a estas mujeres ejemplares. Que este sea solo el comienzo de más éxitos y reconocimientos para ellas, que han dejado una marca indeleble en la historia empresarial de nuestras islas. ¡Bravo por estas grandes mujeres empresarias!

CENAS AÑO NUEVO CHINO

Como ya os contábamos al principio, la comunidad china en Mallorca ha dado la bienvenida al nuevo año con una celebración de gran envergadura. Dos de los restaurantes más destacados, La Cocina China y King Wok, se convirtieron en escenario de distinción al acoger a prominentes figuras de la comunidad china local, además de otros invitados como Francisca Sampol, directora general de Interculturalidad e Igualdad, destacados artistas, y un nutrido grupo de representantes de Mapfre, liderados por su directora territorial María del Carmen Sales, quienes se sumaron a la serie de celebraciones.

La estrecha relación entre la aseguradora y la comunidad china en Mallorca se remonta a muchos años atrás. Mariano Fernández y María Molina, referentes de la compañía, durante más de 25 años, han brindado un servicio personalizado a la comunidad china, consolidando así una conexión profunda.

En el marco de estas festividades, el delegado de la compañía Mariano Fernández también se trasladó a Madrid, donde fue recibido por el embajador de China en nuestro país el Sr. Yao Jing. El evento, que congregó a más de 300 personas, marcó un hito significativo en el reconocimiento y la colaboración entre ambas comunidades.

CELEBRACIÓN AÑO DEL DRAGÓN

Continuamos con la fiesta. La Asociación China en Baleares (ACHINIB) volvió a teñir la ciudad de Palma con los vibrantes colores de la cultura china, como ya es tradición. La celebración del año nuevo chino, esta vez bajo «El año del Dragón de Madera», inundó las calles con la magia y la energía de este evento tan especial, regido por el animal y elemento mencionados, según las creencias populares de este rincón lejano del oriente.

Las actividades planificadas en la barriada de Pedro Garau para conmemorar el año nuevo, marcando el inicio del 4722 según el calendario lunar, lograron atraer a familias enteras y curiosos. No faltaron aquellos que, seducidos por la fascinación de esta celebración, decidieron no perderse ni un solo momento de estas actividades que se prolongaron durante todo el día.

El respaldo de las autoridades locales y la presencia del Sr. He Yong, ministro consejero de la Embajada China en nuestro país, añadieron un toque más formal a la festividad. Su apoyo destacó la importancia de este intercambio cultural.

En resumen, Palma se vistió de fiesta y color gracias a la ACHINIB, que una vez más compartió la riqueza de su cultura con todos nosotros. Que este año del Dragón de Madera nos traiga no solo buena fortuna, sino también más oportunidades para celebrar y aprender juntos. Un aplauso para la diversidad y la unión entre culturas en nuestra hermosa ciudad.

PEÑA TAURINA

En el entorno acogedor del restaurante Los Rafaeles, la Peña Taurina y Gastronómica Oro y Plata se congregó en un festín de camaradería para dar a conocer a la nueva junta directiva que guiará sus pasos a partir de ahora. La figura destacada al frente es la nueva presidenta, Soledad Hidalgo, quien encabeza un equipo de distinguidos miembros, entre ellos el vicepresidente Gabriel Nadal, el secretario Antonio Cañellas y los vocales Mariano Aguiló y Julián Coll.

El aforo del restaurante rebosaba de entusiasmo y rostros conocidos, así como de luminarias del arte taurino en Mallorca. Entre las destacadas personalidades, asistieron el Maestro Campanilla, Juan Valles, Isidoro Ruiz, Gabriel Nadal y Mariano Aguiló, entre otros. La presencia del torero y crítico taurino de este Diario Miguel Ángel Puertas añadió un toque de distinción al evento.

El encuentro, enmarcado por una exquisita propuesta gastronómica, culminó con un homenaje y charla íntima con José Aranda Ochoa, conocido como Joarcho. Un ilustre personaje, eminencia en el universo taurino, que ha dejado huella a lo largo de más de seis décadas, escribiendo artículos y desempeñándose como corresponsal taurino tanto en Mallorca como más allá de sus fronteras. Su pluma de oro, símbolo de sabiduría y dedicación, fue el motivo de un merecido tributo que colmó de honor la reunión de la Peña Taurina y Gastronómica Oro y Plata