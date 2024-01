Un español en las entrañas del mayor crucero del mundo

La naviera Royal Caribbean celebró esta semana en Miami la ceremonia de bautizo del Icon of the Seas, su nuevo barco de cruceros de 250.800 toneladas de registro bruto. Este nuevo gigante de los mares tiene capacidad para 5.610 pasajeros en doble ocupación, que podrían llegar a los 7.600 pasajeros al máximo de su capacidad, además de los 2.350 tripulantes.

El Icon of the Seas está impulsado por motores de Gas Natural Licuado, el combustible marino más limpio disponible a gran escala actualmente, y cuenta con los sistemas de recuperación de calor, depuración de aguas grises y tratamiento de residuos más avanzados actualmente.

La naviera es patrocinadora oficial del Inter de Miami, por lo que durante el acto también se presentó la nueva equipación del equipo, que luce el escudo con la corona y el ancla característico de la compañía.

Messi bendijo el barco

La ceremonia tuvo lugar bajo una enorme cúpula de cristal que el crucero tiene en lo alto de proa, Aquadome, que alberga un vanguardista teatro acuático donde tienen lugar shows en los que participan saltadores de trampolín olímpicos, entre otros. El actor Mario Lopez, ganador de cuatro premios Emmy, y conocido en España por su papel en la serie de comedia 'Salvados por la campana', ejerció de maestro de ceremonias, y tras los consabidos discursos en inglés del CEO Michael Bayley y el Presidente de la naviera, Jason Liberty, Lionel Messi pronunció unas palabras de agradecimiento en español y bendijo el barco antes de apretar con un balón el botón que soltaría la botella de champagne que se estrelló contra el casco sin problema.

El Icon of the Seas hará cruceros por el Caribe desde Miami durante todo el año. Ya se está construyendo su gemelo, Star of the Seas, y un tercero, que todavía no tiene nombre. Quizá en los próximos años se pueda ver alguno de ellos por Europa.

Se trata de un barco que es una autentica ciudad de vacaciones, con varios “vecindarios” temáticos para abarcar todas las necesidades de un viaje familiar. La nueva zona Surfside está especialmente dedicada a las familias jóvenes con niños pequeños, y cuenta con piscina de niños con chorros, un tiovivo, diversos juegos y hasta un restaurante buffet específico para familias.

Un parque acuático de categoría 6

Aunque sin duda lo más destacado exteriormente es el parque acuático de categoría 6 Thrill Island, con toboganes radicales de caída libre, toboganes para bajar en grupo en flotadores, o toboganes de carrera que se bajan de frente sobre una almohadilla.

Es también novedad la zona para adultos The Hideaway, con una piscina colgante a bastante altura sobre el nivel del mar, terraza para tomar el sol, jacuzzis y un bar muy chic.

Al igual que los barcos predecesores de clase Oasis, el Icon cuenta con un parque a cielo abierto en el centro de la nave, llamado Central Park, con 30.000 plantas naturales y caminos de piedra, en el que se alternan restaurantes y tiendas con el sonido de los pájaros de fondo.

El nivel de los espectáculos es altísimo, siendo algunos de ellos únicos en el mundo, como los mencionados en el AquaTheatre, donde se combina natación sincronizada, saltos desde trampolín, baile y acrobacias en el aire, en un espacio dinámico donde la piscina aparece y desaparece en función de las necesidades de cada momento y unos brazos robóticos manejan luces que bailan con los artistas.

En el teatro principal del barco se representa una versión moderna de 'El Mago de Oz', divertida y vibrante, con una escenografía de alta tecnología en la que resulta difícil distinguir que es real o que es una proyección en las pantallas de alta definición, y donde Dorothy y algunas brujas, vuelan sobre el patio de butacas en varios momentos.

No menos importante es el espacio Absolute Zero, una pista de patinaje sobre hielo circular, donde patinadores con medallas olímpicas realizan shows del máximo nivel mientras la propia pista se convierte en una mega pantalla de alta definición gracias a los videoproyectores laser.

Si a todo ello le unimos una gran variedad de restaurantes y bares, camarotes y suites de todo tipo, y un despliegue de medios y organización impecables, tenemos ante nosotros a la experiencia vacacional top, que merece la pena probar, aquellos que puedan permitírselo.

Como la demanda de reservas ha sido tan alta para este barco, los pocos camarotes que quedan para este verano están a un precio por las nubes.... Llegan a 5.000 eurpos para un interior (sin ventana). Pero si se hace la reserva ahora para el verano del 2025 entonces se pueden encontrar fechas por 1.600 euros.