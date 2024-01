Jorge el pediatra | Chupete: ¿La solución para que tu bebé duerma mejor?

Son muchas las veces que me suelen preguntar si es beneficioso o no el chupete para un bebé y, sobre todo, si este puede ayudar en el buen descanso de nuestro hijo.

Sin duda alguna, el chupete tiene varios beneficios para el descanso de nuestros peques, no por el objeto en sí, sino por el gran secreto que esconde detrás de sí: la succión.

Succionar, sea el pecho, un chupete, la tetina de un biberón o el dedo pulgar, genera una serie de movimientos orofaciales que accionan la liberación de ciertas sustancias que aportan calma y relajación.

Entre estas sustancias aparecen unas hormonas bien conocidas en los últimos tiempos, como pueden ser la oxitocina y las endorfinas, entre otras, ambas relacionadas con la reducción del estrés y la aportación de calma y relajación.

Así que sí, succionar calma a nuestros bebés, por lo que, sea del modo que sea, siempre será beneficioso, pero ¿qué otros beneficios nos aporta el chupete?

En los últimos estudios se ha demostrado que el uso del chupete durante el sueño reduce la muerte súbita del lactante (SMSL). Se concluye que, al mantener las vías respiratorias más abiertas, puede ser una buena herramienta de prevención en cuanto a la obstrucción de las mismas.

Por otro lado, fomenta la autogestión de despertares. Muchas veces, nuestros peques se despiertan cuando pierden su chupete, ya que, como he explicado más arriba, el chupete les calma y relaja a través de la succión. Es beneficiosa su autogestión, ya que lo tienen en la cunita y, si lo pierden, se lo pueden volver a poner en la boca para succionar. Para ello, es importante jugar durante el día con ellos para que aprendan a ponerse el chupete, ya que todo lo que se aprende durante el día se replica por la noche y, si eres constante, te encontrarás con tu pequeñajo poniéndose él solito el chupete cuando esté profundamente dormido.

Pero ojo, hay que tener en cuenta ciertos puntos importantes para salvaguardar el bienestar de nuestro peque:

● Si tu idea es tener una lactancia materna exclusiva (LME), no debes ofrecer chupete hasta que tengas esa lactancia materna bien establecida. Se habla de fechas concretas; yo siempre recomiendo que te fijes en el caso de tu peque y de tu lactancia, y si está bien establecida, ese es el mejor momento.

● Aunque recomiendo que se dejen chupetes en la cuna, estos deben estar siempre sin chupetero; es un riesgo que no debemos correr. Chupetes en cuna sí, pero sin chupetero, es decir, sin estos colgadores para que el chupete no se pierda fuera. Ello puede ser contraproducente.

● Elige un chupete que esté avalado por odontopediatras. A nivel general, un chupete puede generar malformaciones si se usa con mucha frecuencia durante mucho tiempo. Hablamos de malformaciones de paladares, mordidas abiertas, etc. Aún así, debemos recordar los beneficios para el descanso. Huye de los chupetes con forma de bola al final (de cereza) e intenta que sean de tetina lo más plana posible para la menor de las deformaciones.

En conclusión, si tu idea es iniciar la alimentación con lactancia materna exclusiva (LME), no uses chupete hasta que no esté bien establecida. A partir de ahí, usa chupete para que duerma sus siestas y sueño diurno, ya que le generará calma, bienestar y relajación. En su cuna, puedes poner algún chupete de apoyo siempre sin chupetero (sin colgador - sujetachupetes) y que sea un chupete recomendado por odontopediatras de tetina plana. Haz todo lo posible porque su uso esté muy relacionado con el sueño y no en todos los momentos del día. Como nos explican los odontopediatras, las malformaciones se llevan a cabo cuando el uso en frecuencia (cualquier momento del día) y tiempo (edad del peque) es excesivo.

Así que, si tenías dudas, corre a comprar un chupete para ayudar a que tu peque descanse mejor sin olvidarte de las recomendaciones.

(*) Autora, Alicia Marqués, experta en sueño infantil.

