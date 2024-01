Bizarrap se ha reunido con la puertorriqueña Young Miko, una de las exponentes del género urbano que está en plena expansión.

La más reciente entrega de la 'BZRP Music Sessions, Vol. 58' en el año 2024 destaca la participación de Young Miko. La talentosa artista está ganando reconocimiento como una figura destacada en el panorama musical de habla hispana, gracias a un estilo cautivador que ha conquistado a millones de seguidores. Esta esencia única es la que ha dejado impresa en su colaboración con el reconocido argentino Bizarrap, dando lugar a la fusión de diversos géneros en la creación de este emocionante tema.

¿Quién es Young Miko?

Así llega María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, conocida como Young Miko, que a sus 26 años no es ya ninguna desconocida en el género de la música urbana latina. El debut musical de Young Miko fue con la canción "Quiero", lanzada en 2019 a través de Soundcloud, una plataforma de streaming con un perfil más underground. Esta canción atrajo rápidamente la atención, marcando el inicio de su ascenso en la escena musical local, destacándose por su colaboración con Villano Antillano en el tema "Vendetta".

Desde entonces, ha consolidado una lista impresionante de colaboraciones, que incluyen artistas como Bad Bunny, con quien colaboró en la canción "Fina", presente en el último álbum del reconocido rapero. Además, ha trabajado con destacados nombres como Karol G, Feid, Wisin y Arcángel.

La colaboración con Bizarrap no es la primera vez que Young Miko trabaja con un artista argentino; previamente participó en el álbum "Nena Trampa" de Cazzu, aportando su voz en la canción "Brinca", y también en "Alma" de Nicki Nicol con la pista "8 AM". Su debut en Buenos Aires tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre de 2023, durante su participación en el C Art Media como parte de la gira "Trap Kitty World Tour", donde presentó su álbum hasta ahora único.

El éxito de Bizarrap

Gonzalo Julián Conde, conocido artísticamente como Bizarrap, es un productor discográfico, compositor y DJ argentino. Es conocido por crear las BZRP Music Sessions, sesiones de música que realiza junto a otros artistas. A los 14 años, inició sus estudios musicales, destacando por su aguda inteligencia, decidida actitud y transparencia, según Juliana Scellato, su profesora de piano. Ella lo describió como un joven del barrio con excelentes ideas y una fuerte sed de conocimiento.

En su faceta como productor, Bizarrap de autodidacta. En sus propias palabras a Forbes, compartió: "Me apasionaba el rap y la música electrónica, así que descargué el software de producción y comencé a aprender por mi cuenta. Tomaba canciones que me gustaban, las extraía 'a capella' y las mezclaba". Su autodidactismo lo llevó a la creación de la serie "Combo Loco" en 2017, donde combinaba efectos, gags visuales e improvisación, dando origen a su nombre artístico, una versión peculiar del rap.

Young Miko se acuerda de Mallorca en su canción

Relación con la fiesta

Normalmente estamos acostumbrados a que cuando sale el nombre de cualquiera de nuestras islas en alguna canción siempre se relaciona con la fiesta y la borrachera. Y es que así lo ha hecho temas incluso anuncios como el de Estrella Damn, de Formentera, o la propia canción 'Ibiza' de Ozuna. Además de temas internacionales que van más allá de la frontera hispanohablante como "I took a pill in Ibiza".

Cambio de aires

Y es que Young Miko no ha sido la primera en acordarse de las islas, en este caso de Mallorca y no hablar precisamente de fiesta. En este sentido, Rels B ya tiene un propio tema "Un verano en Mallorca", en el que repasa como sería un año de tranquilidad y relax con su pareja.

Ahora, en la sesión 58 de Bizarrap, la puertorriqueña se acuerda de Mallorca cuando habla de surfear la isla subida un una jet ski. Cierto es que no habla de fiesta, pero sí de una moto de agua en la que poder disfrutar de la costa de la isla más grande de las Balears. Sea lo que sea sobre lo que hable la canción, que los artistas pongan en sus letras el nombre de Illes Balears, ayuda a que mundialmente se conozcan un poco más alrededor de Hispanoamérica, aunque las islas ya tengan recorrido en la larga historia de la música como la canción de los mismos 'El puente': "Será maravilloso viajar hasta Mallorca..."