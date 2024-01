Medio siglo pinchando música había que celebrarlo a lo grande y qué mayor fiesta para hacerlo que Nochevieja. El DJ Juan Campos regresó a la plaza de Cort después de tres años sin espectáculos en esta jornada especial y lo hizo por todo lo alto con muchos de sus éxitos de siempre, los que ponía en las verbenas de los pueblos de Mallorca que le dieron a conocer.

Fue una noche retro para dar la bienvenida al 2024 con temas tan setenteros como Love is in the air, el primero que pinchó tras las 12 campanadas que tañó el reloj del Ayuntamiento, en Figuera. En cuanto la multitud terminó las uvas, comenzó la explosión de confeti dorado, besos, abrazos, brindis y alegría de los alrededor de 3.000 residentes y turistas que abarrotaban la plaza.

Otro éxito vintage obligado era ABBA, y no por los escandinavos que acudieron en masa a Cort, sino porque Dancing queen está en el top 10 de canciones para una noche como esta. Al iluminado cielo y adornadas fachadas que envolvían al gentío se sumaron los fuegos artificiales lanzados por hoteles de lujo y viviendas del centro de Palma, lo que propició el momento idóneo para cantar el I love to love de Tina Charles y el conocido tema de los Bee Gees Staying alive.

No cabía un alfiler, aunque un grupo se las ingenió para coreografiar el Never gonna give you up de Rick Astley. Eran muy jóvenes y no habían nacido en la década de los 80 que la hizo tan popular, pero no importaba porque la música escogida por el DJ más famoso y veterano de la isla es para todas las generaciones y nacionalidades.

Intercultural

Hizo guiños a los del norte de Europa, Latinoamérica y España e incluso aparcó unos minutos la noche retro para que sonase la canción más escuchada en este país en 2023, Nochentera, que no llegó a Eurovisión pero triunfó en verano en todas las discotecas. Juan Campos contó con la ayuda de Carlos Puig y, como maestra de ceremonias, Tormenta balear desplegó sus encantos de drag queen.

Entre los tres animaron la bienvenida al Año Nuevo con los artistas más bailables, como por ejemplo Alaska, Raffaella Carrà, Camilo Sesto Village People y su inseparable Y.M.C.A., Boney M., Queen y, cómo no, Gloria Gaynor con su mítico y multiversionado I will survive. Campos sobrevivió feliz a dos horas pinchando sin parar para celebrar sus 50 años de DJ y los miles de asistentes a Cort se marcharon de madrugada sin pensar aún en este incierto 2024 pero sabiendo que la música de antaño siempre les acompañará.