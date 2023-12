Richard Franklin, actor británico conocido por la serie Doctor Who, ha fallecido. El intérprete llevaba un largo tiempo luchando contra una enfermedad de la que no han trascendido detalles y ha muerto a los 87 años, tal como informó la familia a través de un amigo mediante un comunicado de prensa.

Franklin desarrolló buena parte de su carrera en el teatro pero también tuvo numerosos trabajos en el cine y, sobre todo, televisión. Debutó en 1966 con un episodio de la serie Dixon of Dock Green. Posteriormente, tuvo apariciones puntuales en series como The Borgias o Los siete de Blake. Sin embargo, su papel más destacado llegó con la aclamada Doctor Who. Franklin apareció en la etapa clásica como el capitán Mike Yates durante la encarnación de Jon Pertwee del Doctor. En total participó en 42 episodios, además de en otros dos en el especial Dimensions in Time. En el cine su filme más relevante fue Rogue One: Una historia de Star Wars, donde dio vida al ingeniero espacial Sirro Argonne.