Discotecas, hoteles, restaurantes, salas de espectáculos y clubes nocturnos celebrarán la Nochevieja en Mallorca con veladas especiales para dar la bienvenida al año 2024. Las reservas para festejar en estos locales la última noche del año vuelan y hay pocas propuestas económicas, con precios por persona oscilan entre los 25 euros a los 6.000. Algunas celebraciones ponen el acento en la música y las actuaciones en directo; otras en las propuestas gastronómicas y otras combinan ambas en cenas espectáculo. En algunos casos se exige un código de vestimenta; en otros las celebraciones son tan largas que permitirán a sus asistentes ver la salida del sol. E incluso este año es posible celebrar la Nochevieja en el restaurante de un campo de futbol de primera división.

1.Discoteca BCM, el clásico con actuaciones especiales de Barce y Soge Culebra

The Last Dance es el título de la fiesta de Nochevieja que la discoteca BCM de Magaluf celebra para despedir el año 2023 en Mallorca, con entradas generales entre 30 y 50 euros, todas ellas con dos consumiciones; entadas grupales para cuatro personas por 160 euros; pases vip individuales de 75 y 85 euros. Y opciones especiales por 500 y 100 euros. Con dos salas, cinco zonas vip y terraza, la discoteca de Magaluf es un clásico de fin de año. En la bienvenida del año nuevo contará con sus dj’s residentes, además de la presencia de Barce, uno de los dj's del momento que con tan solo 24 años se ha establecido como uno de los más solicitados del país. Y por si fuese poco, también actuará Soge Culebra, uno de los artistas nacionales más escuchados del momento con su hit No Pienso Llamar, en colaboración con Quevedo. Garabatto también se une a la fiesta para despedir el año. Hay código de vestimenta para asistir a la fiesta, definido como "smart/casual elegante".

2Es Molí des Compte, la opción más juvenil

Es Molí des Compte, en Establiments, celebra la fiesta por excelencia de la juventud mallorquina de los últimos años en su sala magna.Se titula Euforia Nochevieja. Y las entradas disponibles están a la venta en estos momentos por 55 euros con dos consumiciones, tras haberse agotado la primera remesa a 50 euros. La celebración de fin de año es para mayores de 18 años. Y se anuncia que se pedirá el DNI en la entrada, que abrirá sus puertas a las 23.59 horas. La organización promete emociones intensas, brindis festivos y la mejor compañía.

3.Nochevieja en un campo de Primera división: Son Moix para despedir el año

Por primera vez el Estadio de Son Moix, el renovado feudo del RCD Mallorca, acogerá una celebración de Nochevieja en uno de los nuevos espacios del campo, el restaurante Presuntuoso, que gestionan los hermanos Melucci, situado en una de las zonas más distintivas del nuevo estadio, en lo más alto del fondo norte, con vistas al campo y la Serra de Tramuntana desde el interior del local y su terraza de más de 400 metros cuadrados.

Para la Nochevieja el restaurante Presuntuoso, al que se accede por la puerta 12 del estadio del RCD Mallorca, ofrece a partir de las 21.00 horas una cena espectáculo para despedir el año y dar la bienvenida al 2024. La apuesta gastronómica destaca por la "tradición con toques de fusión, innovación y elegancia", según la dirección del local. Y se concreta con dos entrantes: Quenelle de carabinero con infusión de coral y Tartar de buey madurado 40 días y velo de guisantes con toques tahi. Dos segundos platos: Bacalao glaseado con alioli, tinta de calamar y base de compota de naranjas de Sóller con especias mexicanas. Y cilindro de rabo de toro cocinado a baja temperatura con mi cuit de foie e hindú. El postre es una delicia de limón gourmet. El menú de Nochevieja lo completan una selección de vinos, agua y refrescos, con entretenimiento en vivo hasta las cinco de la madrugada. El precio por persona es a partir de 250 euros.

4.El hotel Can Bordoy, la opción para sibaritas con buen paladar

Es una de las fiestas más exclusivas de fin de año en Mallorca y la organiza hotel de cinco estrellas gran lujo Can Bordoy, en Palma. Un convite por el que se pueden llegar a pagar hasta 6.000 euros por una mesa de hasta cuatro personas como máximo. La entrada básica son 450 euros por persona, lo que incluye acceso a la fiesta, bufet y espectáculo.Los tickets VIP presentan dos opciones. Por una parte, la posibilidad de contratar una mesa para un máximo de cuatro personas por 2.500 euros. En el precio, se incluye como extra la atención de un camarero privado durante toda la cena. La opción más lujosa también es más cara. Asciende a 6.000 euros la mesa para un máximo de cuatro personas. Incluye como extra la atención de un camarero privado durante toda la cena, los servicios de un chófer privado durante toda la noche y una bandeja de productos de lujo diseñada por el chef Andrés Benítez.

La bandeja de lujo del chef la conforman ocho ostras Gillardeau n.º1; 50 gramos de caviar Golden Adamas Imperial Oscietra Aspencer Rhutenus; sashimi de atún rojo ecológico con wasabi fresco; patas de cangrejo real de Alaska; ocho cigalas cocidas con toques de naranja; centolla rellena de ensaladilla de su carne y mayonesa ligera de mostaza; bogavante azul cocido en agua de mar con caldo gelificado de su cabeza.

5 La cena espectáculo de Son Amar

Otro clásico de fin de año. Son Amar, en la carretera de Sóller, ofrece en Nochevieja una cena espectáculo con tres precios de 125, 150 y 250 euros por entrada, según el menú y la ubicación de la mesa en relación al escenario. También se ofrece un menú de Nochevieja vegano para quien lo prefiera. Además de la cena espectáculo, con la actuación de los artistas de Son Amar, habrá brindis y uvas a medianoche, así como baile y animación con un DJ. La apertura de puertas es a las 20 horas. El código de vestimenta exige etiqueta, traje o vestido de gala. Para los menores acompañantes habrá menú infantil y animación especial.

6.Social Boutique Club, con el dúo Solardo, de Manchester a Palma

La discoteca del Paseo Marítimo de Palma Social Boutique Club despide el año con un invitado muy especial, Solardo, y los dj's residentes Alex Caro & Sote de Lino. El horario es de 23.30 a 5.00 horas. La entrada general vale 40 euros, con dos opciones de 1.200 euros de acceso a los espacios VIP Lounge y- VIP Stage. Solardo es dúo de Manchester formado por James Eliot y Mark Richards, que se formaron en el underground de la escena de clubes de Manchester. Su sonido innovador ha evolucionado desde el popular modelo tech house para incorporar elementos de techno, house, progresivo, electro y trance en una mezcla muy personal, con presencia en los festivales house más importantes del mundo.

7.Selva The Club, una noche con Reelow hasta que salga el sol

El local del Polígono de Son Castelló, en el número 44 de la calle Gremi des Fusters, anuncia en Nochevieja la actuación estelar de Reelow, uno de los grandes residentes de Solid Grooves mas solicitados, dj y productor nacido en Hungría y afincado en Barcelona, con un sonido lleno de influencias del jazz, soul, breakbeat, hip-hop y techno. La fiesta empieza a la una de la madrugada y termina a las ocho. La entrada cuesta 25 euros con una consumición antes de las dos de la madrugada.