El Coro del Ilustre Colegio de Abogados de las Illes Balears ultima los ensayos del VI Concierto de Navidad, que ofrecerá este martes, 19 de diciembre, a las 19 horas, en la sede del ICAIB Palma (La Rambla, 10).

La coral está dirigida por la abogada y soprano Maria del Pilar Rosselló Corró, y está integrada por más de 20 juristas y acompañada al piano por Javier Sánchez. Para este concierto, interpretará un amplio y variado repertorio, que incluye algunos de los villancicos más conocidos y otras piezas musicales.

El repertorio

Joia en el món, de Haendel, Adoramus Te «Arioso da Cantata BWV 156», de BACH - Fettke; Quem vidistis pastores, de A. Martorell; Pastorale, de L. Refice; Gloria in excelsis Deo, Popular/ Martorell; In the bleak mid-winter, de H. Darke; The Lord bless you and keep you, de J. Rutter; White Christmas, de I. Berlin; Happy Xmas (War is over), de J. Lennon; A un bres de la terra Déu plora, de A. Martorell y Santa Nit, de Grüber/Martorell son los temas que interpretarán.

La entrada es libre, aunque limitada al aforo del local.