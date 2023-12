Si has experimentado llamadas en las que respondes y solo escuchas un "goodbye" antes de que cuelguen, es probable que hayas sido víctima de las 'robollamadas', una estrategia de spam telefónico que busca promocionar productos. Aunque esta práctica pueda resultar molesta, es importante destacar que no conlleva riesgos financieros ni de seguridad, ya que no se trata de un intento de phishing o estafa.