Shunda Zhu, más conocido como Jony, llegó a Sa Pobla con tan solo 16 años y, dos décadas después, se ha convertido en todo un ídolo en la zona norte de Mallorca. En verano, sus videos de TikTok en los que mostraba productos de su tienda -Can Jony- hablando un perfecto mallorquín, se hicieron virales, llegando a alcanzar el millón de visitas. A partir de ahí, se ha convertido en toda un personalidad en redes debido su gran integración en la cultura mallorquina, que ha sorprendido a muchos de sus seguidores. Tiene 34 años, tres hijos y asegura que a muchos clientes les confiesa sentirse a veces "más pobler que chino".

Jony llegó a España en 2004. Aterrizó en Barcelona junto a su familia con tan solo 14 años, donde estudió y vivió dos años. Ya en 2006, debido a unos familiares que residían en la isla, se trasladó a Mallorca, donde ya se estableció definitivamente junto a sus padres. "Nuestros familiares nos preguntaron si queríamos movernos un poco, dijeron que estaba muy bien. Al final estuvimos buscando un poco y nos quedamos en Sa Pobla", cuenta.

Explica que en la Ciudad Condal comenzó a aprender el idioma y la cultura, pero que no fue hasta que llegó a Mallorca cuando se familiarizó con el catalán: "Sa Pobla es un lugar en el que hablan el idioma muy cerrado, y al final cogí el ritmo. Los clientes de la tienda me enseñaban cómo se decían algunas cosas que yo no sabía, y también hablaba mucho con las señoras del pueblo, que me enseñaron muchas palabras y cosas", explica. Además, ya ha cogido algunas costumbres: "Cuando alguien entra a la tienda automáticamente les digo ¡Bon dia!". Reconocía, además, que para él "no fue tan difícil" aprender el idioma.

Su cuenta de TikTok, que ha supuesto su catapulta a la fama local, fue creada en junio de este año. "En una cena con algunos amigos paisanos, me comentaron que en la península estaban haciendo algunas tiendas vídeos en la plataforma. Como hablaba bastante bien mallorquín, llegué a casa, lo comenté con mi mujer, y decidí empezar a hacer algún vídeo cuando tenía un hueco para divertir a la gente".

En poco tiempo comenzaron a hacerse virales y a alcanzar miles de visitas y de 'me gusta'. A raíz de esos vídeos, que irradian simpatía y muestran un claro y gran ejemplo de integración, se convirtió en toda una estrella en Sa Pobla y comenzó a ser conocido por Alcúdia, Muro o Can Picafort. A día de hoy acumula más de 20.000 seguidores en su cuenta, y más de 100.000 'me gusta'.

Jony confiesa ser un enamorado de la cultura mallorquina, y asegura que se sintió acogido desde el primer día, "como uno más". "Estoy muy contento en Sa Pobla. La gente es muy amable, se está tranquilito. ¡Si no, no estaría!", relata. La gastronomía local también es una de sus debilidades, y disfruta comiendo todo tipo de fritos: "La primera vez que llegué ¿sabes que comí?, frit de porc, y estaba buenísimo y me enganché".

Su intención es continuar al frente de la tienda mientras lo compagina con su cuenta de TikTok. En verano, llevó a cabo una campaña en la que regaló churros de poliespan a sus clientes, de modo que se dio a conocer mucho más rápido y atrajo además a mucha gente. Pese a las dificultades que ha tenido en relación a la pandemia y la subida de precios derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, asegura que no piensa abandonar el negocio familiar, que heredó de sus padres.

En poco menos de seis meses se ha convertido en todo un referente en la isla, y en un gran ejemplo de integración cultural teniendo en cuenta la gran dificultad que supone para una persona adaptarse a una nueva cultura, y más teniendo en cuenta que Jony ha aprendido el mallorquín prácticamente en su totalidad.

Así pues, Jony espera seguir contentando a sus seguidores con su contenido, y sentencia asegurando que espera "disfrutar de Mallorca por mucho tiempo más".