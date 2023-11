La Fundació Sa Nostra y Mater ponen en marcha por Navidad un restaurante Pop Up en Ca’n Tàpera, que abrirá con un fin social del 12 al 22 de diciembre y ofrecerá un menú degustación elaborado por los alumnos que cursan Formación Dual de Cocina en el centro Mater de Palma.

El restaurante Pop Up Ca'n Tàpera by Mater es una experiencia gastronómica solidaria para celebrar la Navidad por una buena causa. Por primera vez ambas entidades sociales, la Fundació Sa Nostra y Mater, unen sus fuerzas para desarrollar esta iniciativa social.

Este restaurante estará dirigido por los profesores de Formación Dual de Cocina de Mater y en el mismo participan una quincena de alumnos de este centro

Esta iniciativa combina la formación profesional con la actividad retribuida por la empresa, preparando a sus alumnos para insertarse en el mercado laboral.

Con un toque culinario excepcional y por causa noble, esta experiencia gastronómica fugaz promete deleitar a los paladares de los comensales, mientras que contribuye a desarrollar proyectos sociales significativos