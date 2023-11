Desde que entró noviembre, parece que el tic tac del reloj se ha vuelto el DJ oficial de mis días, marcando las horas con más ritmo que una fiesta de fin de año. Estamos a mitad de mes, y la agenda de eventos decidió tomarse unas vacaciones, tal vez se fue a broncearse al Caribe como Curro o eligió un destino más cercano, ¡pero con los precios de vuelos por las nubes, hasta el descuento de residente se rinde!

Pero aquí sigo yo, dándole a la tecla como si fuera una rockstar del mundo eventil, al pie del cañón y pendiente de todo lo que se cuece en este caótico pero divertido universo. Y no crean que me libro del temido cambio de armario, ¡ni de casualidad! Entre clics y clacs, aprovecho para desempolvar las cajas del belén y los adornos navideños, que una es previsora y si no lo pongo todo a punto ahora que la agenda es una castaña pilonga me pillará el tren.

¡Ah, el tiempo! Ese invitado que avanza más rápido que la cuenta regresiva para las doce campanadas. Pronto estaremos brindando y levantando copas como si no hubiera un mañana. Pero antes de que me vean otra vez en modo glam, con tacones que podrían competir en altura con un rascacielos y pestañas que desafían las leyes de la gravedad, les cuento las peripecias de estos días. ¡Prepárense que allá vamos!

TORNEO DE GOLF

El Campo de Golf de Santa Ponça se vistió de gala una vez más para albergar el XXIX Trofeo Princesa Birgitta de Suecia, ¡el torneo que ningún amante del golf se puede perder! La familia Nigorra, encabezada por Rocío y Luis, quienes ejercieron el papel de anfitriones recibiendo a los más de 150 participantes que se lanzaron a la competición con el firme propósito de colaborar con una buena causa.

El punto de inicio de esta cita golfística fue el hotel Kimpton Aysla, con un coctel de bienvenida liderado por SAR Birgitta de Suecia junto a la Familia Nigorra. A la fiesta se sumaron Cristina Latorre, Embajadora de España en Suecia, Natalia Rigo, Cónsul de Suecia en Baleares, Alejandro Bautista, el director general del Hotel, y Gerard Arazo. ¡Una mezcla fantástica de golf, glamour y buena causa!

ALALIMON EN BONAIRE HOME CONCEPT

Vivir cerca del mar Mediterráneo es como tener un romance eterno con la brisa salada y el sol relajante. ¡Imposible resistirse a traer ese ambiente chill y desenfadado a la decoración del hogar! Y es justo aquí donde entra en escena Alalimón, maestros en los complementos decorativos y el arte de vivir al estilo mediterráneo. Elena Munar, la autora detrás de esta propuesta creativa, se unió en una joint venture con Bonaire Home Concept, un lugar que entiende a la perfección cómo es eso de tener estilo en la decoración.

El espacio, dirigido por el empresario Rafa Ballester y que abrió sus puertas hace menos de un año, es como un sueño hecho realidad para los amantes del buen gusto. Aquí, mientras exploras las maravillas de Alalimón, puedes darle un vistazo a propuestas increíbles de firmas como KA Internacional o Bandalux. ¡Detalles que harán que tu hogar sea el lugar más cool del vecindario!

En la presentación oficial, el evento fue una mezcla de fiesta y encuentro de almas decorativas. Amigos y clientes de ambas firmas se unieron para celebrar esta unión creativa mientras navegan juntos por el azul mediterráneo de la decoración. ¡El comienzo de una travesía estilística que promete ser tan emocionante como una regata en alta mar!

MINI - ART

¡Prepárense para el choque de creatividad porque MINI Proa Premium y la Escuela de Diseño de las Islas Baleares se lanzaron al ruedo con el primer certamen de arte!. Los alumnos de diseño gráfico, moda e interiores desataron su genialidad al intervenir maquetas en 3D de los icónicos coches MINI.

Cada artista no se conformó con una simple reinterpretación, transformaron esas maquetas en verdaderas obras de arte. Fue un encuentro de creatividad donde la expresividad y el talento se fusionaron para dar vida a auténticas reinterpretaciones.

En la ceremonia de premiación, las obras ganadoras brillaron como estrellas en la alfombra roja del mundo automovilístico. La visión única de cada artista sobre este mítico coche dejó a todos con ganas de más. Aquí la imaginación se puso al volante y la originalidad cruzó la meta en primer lugar.

MEXICANAS EN MALLORCA

¡Noviembre, el mes en que hasta las calaveras se ponen guapas, y en Mallorca, la organización Mexicanas en Mallorca decidieron organizarse para celebrar el Día de Muertos.

Más de una treintena de mexicanas, con orgullosas de sus raíces, se congregaron en el restaurante Xolotl para armar un altar de muertos y rendir homenaje a los que ya partieron.

La misión estaba clara: recordar con cariño a esos seres queridos que hicieron el salto al más allá, pero que, según la tradición mexicana, vuelven a visitarnos el 2 de noviembre para seguir la fiesta con familiares y amigos.

La emoción estaba a flor de piel mientras descubríamos que hay más mexicanos en Mallorca de lo que imaginábamos. Y, como diría la organizadora y alma mater del grupo, Bryanda Martínez, esto es solo el aperitivo. ¡Prepárense porque esto no ha hecho más que empezar!

TOP WOMAN

Ya van cinco ediciones de Top Women Talks, en esta ocasión, el tema fue «Fortaleza, liderazgo y poder en acción». En la Fundación Amadip Esment, se congregaron alrededor de treinta mujeres apasionadas por su crecimiento personal y profesional.

Fue una mañana llena de aprendizaje y conexión que contó con la visión de ocho expertas que compartieron sus experiencias en el crecimiento personal. Un evento que no habría sido posible sin el apoyo de Autovidal y su marca Volvo, así como Raiola Networks.

Como siempre, las asistentes no solo elogiaron el contenido de las charlas de Sara Pedrazo, Jenni Vallori, Jeanette Galker, Mariana Pena, Cristina Sordo, Gisela Pitura y Ángela Covas, sino también su alegría, dinamismo y compromiso. ¡Un día inspirador y enriquecedor que seguramente quedará grabado en la memoria de todas!

HALLOWEEN EN LIO

Aunque servidora sea más del rollo de la fiesta de ses animes que del Halloween, hay que reconocer que la multiculturalidad de nuestras islas nos trae eventos para todos los gustos. Antes les contaba del Día de Muertos mexicano, y ahora les cuento que Lío Mallorca lanzó su Halloween closing party, cerrando con broche de oro su primera temporada.

Fue una noche llena de diversión, fiesta y disfraces que más que asustar, dejaron a todos con la boca abierta. Los DJ’s Paco Colombás y Kiko Navarro se lucieron con sus mezclas, haciendo que la pista de baile ardiera.

Ahora toca esperar al próximo año, porque Lío cierra sus puertas momentáneamente, para solo abrirse de par en par y celebrar la que prometen será la fiesta más glamourosa de Nochevieja, que hay que despedir el año con elegancia. ¡Nos vemos allí!

WOMAN ROCKS

En el Palacio de Congresos de Palma se ha llevado a cabo el evento Woman Rocks. Este encuentro, que es como el súper poder femenino concentrado, tiene un objetivo claro: impulsar el emprendimiento de las mujeres y reunir a unas especialistas en su ámbito que saben lo que significa emprender y lo que eso supone, tanto en lo personal como en lo profesional.

En esta séptima edición, doce mujeres completaron un programa diseñado para darle un buen boost a la motivación, aumentar conocimientos y soltar esa chispa inspiradora a todas las que se asistieron. En esta ocasión las ponentes fueron: Mariana Salinas, Adela Pastor, Alexandra Tejada, Majo García, Patricia Bárcena, Isabel Docavo, Ana Pedroche y Ana Muñoz que se subieron al escenario para compartir sus historias, sus secretos del éxito y, claro está, sus dosis de buen rollo.

¿El resultado? Una jornada llena de girl power, risas y aprendizaje. El Woman Rocks sigue demostrando que cuando las mujeres se unen, todo es posible.