España, y el resto de Europa, volverá a cambiar el reloj oficialmente el próximo 29 de octubre entrando en el horario de invierno y seguirá haciéndolo al menos durante los próximos cuatro años, según el calendario publicado en el BOE.

El Ministerio de la Presidencia fijó el inicio y el final del horario de verano e invierno desde el pasado 2022 hasta 2026, ya que no hay avances en las negociaciones para fijar una hora definitiva y eliminar así el cambio estacional.

El objetivo: ahorrar energía

El cambio de hora estacional se ideó originariamente con el objetivo del ahorro energético pero la realidad actual es "muy distinta a la de aquel momento", han argumentado fuentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE).

Las nuevas exigencias de eficiencia energética en iluminación y climatización, la progresiva introducción del autoconsumo y la extensión del teletrabajo ha cambiado de manera sensible las rutinas de los ciudadanos que "no coinciden en el espacio tiempo como antes" por lo que "no existen informes actualizados que permitan demostrar que el cambio horario implique hoy día un ahorro".

El último documento de este tipo fue elaborado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo en 2018, y en España, en 2015, y "no prueban la relación directa entre cambio de hora y ahorro energético".

Este fin de semana toca cambio de hora. ¿Qué día se produce el cambio horario? ¿Dormiremos una hora más o una hora menos? https://t.co/jFfYoCeheF — Europa Press (@europapress) 26 de octubre de 2023

Los cambios de hora hasta 2026

El cambio de horario de verano tendrá lugar en las siguientes fechas:

2024 : domingo, 31 de marzo.

: domingo, 31 de marzo. 2025 : domingo, 30 de marzo.

: domingo, 30 de marzo. 2026: domingo, 29 de marzo.

El cambio de horario de invierno tendrá lugar en las siguientes fechas: