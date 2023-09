La mortalidad en los países del 'covid cero' fue siete veces menor que en Occidente

La mortalidad en los países que siguieron la estrategia 'covid cero' (que consistió en mantener el contagio lo más residual posible a base de confinamientos y test masivos para cortar las cadenas de transmisión) fue hasta 6,82 veces inferior que en los países que optaron por una estrategia de mitigación, entre los que se encontraban los de la Unión Europea (UE) y EEUU. Occidente apostó por convivir con el virus, no por erradicarlo, lo que se tradujo en más muertes.

Un artículo apunta a que el impacto económico que sufrieron tampoco fue tan elevado como se creía hasta ahora

Así lo revela el primer artículo científico que evalúa la mortalidad y el coste económico de la política del 'covid cero' en varios países asiáticos. El artículo ('Epidemiological evolution and economic impact of the covid-19 pandemia in the European Union and worldwide and effects of control strategies on them: a descriptive study') revela, además, que, en contra de lo pensado, esta estrategia tuvo en la economía de esos países un impacto mucho menor del pensado.

"Miramos la evolución epidemiológica de la UE y a escala mundial. A escala mundial consideramos lo que pasó en los países más significativos del 'covid zero' [Australia, China, Corea del Sur, Hong Kong, Nueva Zelanda, Japón, Singapur y Vietnam] y vimos que sus muertes fueron mucho menos que las nuestras. La mortalidad en la UE y EEUU fue hasta 6,82 veces superior que la de los países del 'covid cero'", señala el epidemiólogo Joan Caylà, coordinador y primer autor del artículo.

"Recomendamos, si viene otra epidemia con una elevada mortalidad, ser muy estrictos". Joan Caylà, epidemiólogo y autor del artículo

El impacto económico

El artículo también explora el impacto económico del 'covid cero' en el PIB de los países. "En el primer año de pandemia, estos países fueron peor, económicamente hablando, que la UE, pero al cabo de tres años solo tres de estos ocho países van peor que nosotros", apunta el epidemiólogo. Es decir, si en un primer momento sufrieron más el impacto económico, después consiguieron remontar. "Es verdad que fueron muy estrictos con el covid-19, probablemente porque tenían el precedente de 2003 de la pandemia de SARS que causó 800 muertos en los países asiáticos más afectados. Tomaron nota y activaron medidas de prevención que, en algunos de estos países, han sido muy duras", dice Caylà.

Los países del 'covid cero' apenas sufrieron un impacto económico menor de lo que se pensaba hasta ahora. "En 2022 sí que lo sufrieron un poco. En Corea del Sur, por ejemplo, ocurrió hace meses que el covid aumentó mucho porque la gente mayor no estaba vacunada cuando se abrió. Y esa gente sufrió una mortalidad importante", explica este epidemiólogo. Aunque en países como China la estrategia de contención del virus fue muy dura, en otros como Australia o Nueva Zelanda no lo fue tanto.

El firmado por Caylà es el primer artículo que evalúa mortalidad e impacto económico en los países del 'covid cero' frente a la UE y EEUU. "Hemos evaluado lo que pasó y lo que hemos visto es esto. Así que recomendamos, si viene otra epidemia con una elevada mortalidad, ser muy estrictos. El 'covid cero' demuestra que, si eres muy estricto en un primer momento, puedes tener un buen control", concluye.