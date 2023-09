Hace algún tiempo, solía llegar a septiembre arrastrándome debido a que los niños habían disfrutado de unas largas vacaciones. Hoy en día, esos momentos son solo recuerdos. Sin embargo, no puedo evitar sentir que el comienzo de las clases de los más pequeños de la casa marca el inicio del nuevo curso, algo parecido a un «año nuevo» con un toque de anticipación navideña en el aire.

El otro día estaba leyendo un comentario en Twitter de alguien que mencionaba que en su época escolar no se encontraban niños celíacos, alérgicos, intolerantes a la lactosa o veganos. En cambio, decía, «en mi escuela, teníamos compañeros con botas ortopédicas, parches en el ojo vago o brackets en los dientes». Estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Han notado lo difícil que puede ser para las escuelas y profesores lidiar con los niños de hoy en día? Y eso sin mencionar las interferencias constantes de los padres en la vida escolar. Los invito a navegar por TikTok, donde encontrarán numerosos creadores de contenido parodiando las situaciones absurdas que los padres plantean en los chats de padres con los profesores. Es realmente admirable la paciencia que tienen los docentes, ya que no solo tienen que manejar a los niños de su curso, cada uno educado de manera diferente y, en ocasiones, alejados de la realidad, sino también a padres que parecen cada vez menos seguros de cómo criar a sus hijos. A veces, como dicen por ahí, «extrañamos cuando la chancla de mamá alineaba todos nuestros chackras».

Continuemos. Ya no estábamos acostumbrados al frescor que trae consigo las primeras lluvias de septiembre. Durante estos primeros quince días del mes, las precipitaciones han sido abundantes, algo que agradecemos infinitamente. Por fin, parece que alguien allá arriba ha decidido apagar el calor o al menos reducirlo un poco para permitirnos disfrutar de una vida más apacible. Sin embargo, cuando la lluvia cae, una melancolía me invade, un sentimiento indescriptible que me desconecta de la realidad y me lleva a mirar al infinito. La primavera no me afecta en absoluto, pero el otoño que se avecina me trastoca de alguna manera. Estoy tan absorta en mi mundo que a menudo no sé dónde me encuentro. Puedo llegar a un evento y no distinguir si estoy en la inauguración de un pantano o en la apertura de un sobre.

Hablando de este tema, ¿alguna vez os habéis preguntado si quienes asisten a un evento realmente saben por qué están allí? En mi vasta experiencia, puedo afirmar que la mayoría, ya sea por despiste o falta de interés, parece dirigirse solamente al asalto de la barra libre, la ingesta de croquetas sin parar o la foto de turno en el sitio de moda.

Dejemos la filosofía y no dilatemos más la crónica de esta semana, que os aseguro viene cargada de buenas noticias. Vamos allá.

TAST DE VINS

El inicio del mes nos trae la XXIII edición del Tast de Vins organizada por Licores Moyà enmarcada en los actos de la tradicional Feria d’Arta.

Como cada año ha contado con gran aceptación del público no solo de esta localidad, sino también de los amantes del vino de toda la isla.

La edición 2023 ha contado con más de 35 bodegas de Mallorca distribuidas principalmente en las dos grandes organizaciones vitivinícolas: DO Pla i Llevant/ DO Binissalem e IGP Vi de la Terra Mallorca, uniendo a más de 200 referencias vinícolas. Licores Moyá ha tenido especial representación con la familia de los Vinos CICLOP.

Los más de 1.500 asistentes al tast también pudieron degustar los nuevos licores de Moyà en especial los vermuts Rumbo y las hierbas Riu d’Herbes.

‘FIDEUS DE VERMAR’

La familia Roses propietaria de las bodegas José Luis Ferrer de Binissalem reunió en su fiesta anual de la vendimia a más de 500 amigos y clientes para disfrutar a mesa y mantel de los tradicionales fideus de vermar, el plato típico del municipio durante estas fechas en el calendario.

Una cena entre las viñas al más puro mediterráneo, donde los invitados pudieron disfrutar de una velada en la que el vino de las bodegas Ferrer y la gastronomía formaron un tándem perfecto, al que acompañó la animación musical y donde como premio final los asistentes probaron el primer mosto de la nueva añada.

TRANS-PLANTAR

El actor, director, productor y creador de la mítica compañía Diabéticas Aceleradas Pep Noguera, bajo la dirección de Tomeu Cañellas ha estrenado su espectáculo Trans-plantar en el Teatro Lara de Madrid.

La historia relata en primera persona, su experiencia como persona enferma de diabetes, unas complicaciones de salud desde joven que no le han frenado para trabajar como artista y mantener durante 25 años el éxito de Diabéticas Aceleradas. A la vez es un relato cargado de generosidad y cariño, ya que en ella se trata un tema tan importante como la donación de órganos, pues Noguera recibió un doble trasplante de órganos que le salvaron la vida. La obra, con su humor característico quiere rendir un homenaje para todos aquellos que regalan vida: los donantes.

El espectáculo después del éxito obtenido en Mallorca y Barcelona estará en Madrid hasta el mes de noviembre. No faltéis, es una buena excusa para hacer un viaje

CONVERSACIONES LITERARIAS

Manuel Blanco Martín, profesor y director del exitoso centro IES Son Cladera, en el que se promueve una educación emocional y en acompañamiento a sus alumnos, ha presentado su libro Conversaciones Literarias del siglo XX en Hotel Brondo Architect lugar que antiguamente era punto de encuentro de intelectuales.

De forma muy original dio inicio la presentación, una performance con dos actores que dieron vida a las «conversaciones» y nos brindaron una pincelada de lo que es el libro.

La obra en palabras de Blanco «es una guía urbana para descubrir rincones de Palma donde evocar el pasado literario del Café Lírico o de la antigua prisión de Can Mir» a través de los diálogos de los protagonistas Santos y Martín, que giran alrededor del Modernismo, la Generación del 98, las Vanguardias, el Novecentismo, la Generación del 27 y la literatura de posguerra.

Se trata de un libro que pretende «conectar» la literatura del siglo pasado con los alumnos y lectores del siglo XXI. Felicidades, Manu por esta guía con la que ya nos apuntamos a realizar un recorrido interesante por los libros y el entorno urbano.

AFTER SUN EN RED GALLERY

El británico y artista contemporáneo Max Patté ha presentado en Gallery Red su obra bajo el título Aftersun una propuesta que combina arte y tecnología en la que el artista difumina los límites entre la ilusión óptica, la escultura y la pintura.

Asistimos encantados a Gallery Red para observar la serie realizada en acrílico, resina, vidrios, espejos y LED que nos presenta un divertido juego de matices coloridos en búsqueda de un lugar muy especial para ser expuestos. Lástima que en casa no tengo espacio.

Max Patté estudió en la Escuela de Arte de Wimbledon y es mundialmente conocido por su participación en colecciones como el fondo privado de Sir Ian McKellen. No os perdáis sus obras, son simplemente magia.