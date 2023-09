La psicóloga ibicenca Elisabeth Clapés (@esmipsicologa) ha compartido en sus redes sociales una de sus peores y más recientes experiencias en un restaurante: una intoxicación alimentaria. Según explica en una publicación de Instagram, fue con su pareja a un establecimiento y se intoxicaron con un plato de atún.

En el vídeo explica que, en su primer día de vacaciones, fueron a un restaurante y pidieron atún. "Al cabo de un rato nos dimos cuenta de que estaba en mal estado porque nos pusimos rojos a manchas y tuvimos que correr a urgencias", dice. Al compartirlo en Instagram, Clapés recibió muchos mensajes en los que sus seguidores le decían que compartiese el nombre del local y que, además, denunciara.

La situación dio un giro, como explica, cuando fue junto a su novio al restaurante para hablar con los encargados. "Nos encontramos a la dueña del restaurante, que llevaba allí trabajando media vida y que, al decírselo, se puso a temblar. Lo estaba pasando peor que nosotros", cuenta.

La psicóloga asegura que notó "que era la primera vez que ocurría en aquel restaurante". "Noté muchísima preocupación por parte de la dueña, que no paraba de tocarme las manos", indica.

"Con esto no os queremos decir que no denunciéis o reclaméis en situaciones así, ojo. Lo que queremos transmitir es que vale la pena indagar un poquito más, hablar con el establecimiento e informarse antes de tomar decisiones que nacen de la rabia o indignación. Nosotros no descartamos reclamar hasta que no vimos la reacción y forma tan responsable de proceder de la dueña, ahí fue cuando entendimos que era un error humano que no merecía que llegásemos más lejos", concluye la psicóloga en su post de Instagram.