Los médicos detectan un aumento de gastroenteritis por el pico de enfermedades respiratorias

Los centros de atención primaria (CAP) de Cataluña están viendo este verano más casos de gastroenteritis que los anteriores. Pero no asocia este pico a las intoxicaciones alimentarias que se suelen producir con la llegada de las altas temperaturas. "Creemos que guarda relación con el incremento de infecciones respiratorias", apunta el médico de familia Jordi Mestres Lucero, miembro de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic). Así, los centros de salud reciben más casos de diarreas y vómitos. "Posiblemente también tienen que ver con el calor", dice Mestres.

"Los cuadros de diarreas que hemos visto este agosto solíamos verlos en septiembre y en niños" Jordi Mestres - Médico de familia

"Este agosto hemos visto más diarreas que otros años. Son cuadros que solíamos ver más en septiembre y en niños, cuando comienzan a circular los rotavirus", añade. Según él, tienen que ver con las infecciones respiratorias agudas (cuya transmisión sigue en aumento en Cataluña) y con el calor.

Intoxicaciones alimentarias

Aun así, este médico de familia también explica que detrás de muchas gastroenteritis se encuentran intoxicaciones alimentarias, más frecuentes en verano debido a que las altas temperaturas hacen que se rompan las cadenas del frío. También se suelen producir por una mala manipulación de los alimentos. "Lavándonos bien las manos podemos evitarlas", explica Mestres Lucero. También señala la salmonella como uno de los gérmenes más problemáticos, causante además de infecciones. "La mayoría de personas la pasan sin problema, pero hay algunos caos que se pueden complicar y que necesitan antibióticos. Produce cuadros de diarreas, vómitos y náuseas", añade.

La atención primaria suele ver cuadros de intoxicaciones pero más leves. "Pueden ser intoxicaciones o infecciones, como la típica gastroenteritis vírica. Pero no siempre sabemos si es una intoxicación o una infección porque, al ser cuadros tan leves, no se diagnostican como tal", cuenta.

En este sentido, hay que diferenciar entre intoxicación alimentaria y una toxiinfección alimentaria. La primera consiste en la ingesta de alimentos en los que hay toxinas o sustancias tóxicas. La intoxicación alimentaria puede afectar a una persona o a un grupo de personas que hayan ingerido el mismo alimento. Mientras que una toxiinfección alimentaria cuando el microorganismo patógeno presente en el alimento, además de multiplicarse e invadir el organismo, produce en él una toxina. Un ejemplo de toxinfección alimentaria es la salmonelosis.

Consejos de prevención

Para evitar las intoxicaciones alimentarias, los médicos insisten en la necesidad de respetar las cadenas del frío. Los microorganismos proliferan más rápidamente entre los 5 y los 60 grados centígrados. "Es su zona de confort", explica el nutricionista y dietista del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona) Àlex Blasco. Por eso es recomendable tener la nevera por debajo de los 4 grados y el congelador, por debajo de los 18. "El frío no mata, pero ralentiza el crecimiento. Por eso si cocinas algo, mejor no lo dejes más de dos o tres días", añade. "Lo que realmente mata es el calor. Si cocinas alimentos como pescado, huevos o carne, hazlo a 70 grados, y ya te aseguras de que es inocuo. También hay que ir con cuidado con las frutas cortadas que no están refrigeradas", dice.

También es importante lavarse bien las manos antes de manipular los alimentos e incluso limpiar bien la superficie donde se cortan los alimentos. "También hay que cambiar con frecuencia las balletas y estropajos. Y no utilizar utensilios de madera, sino de acero inoxidable o siliona. La nevera también debe estar limpia. Y no hay que lavar el huevo ni la carne, solo antes de consumirlos", añade.