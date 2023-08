La sonrisa de A Taula acaba de llegar a Palma tras un lustro circulando en motocicleta con éxito por el resto de Mallorca. El logotipo de esta plataforma y aplicación móvil de comida a domicilio empieza a moverse con tres repartidores y tratará de morder parte del mercado que ahora copan Glovo y otras app con una oferta similar. Sin embargo, "la diferencia radica en el servicio personalizado. Damos la opción de llamar por teléfono si hay algún problema, como por ejemplo un pedido que no llega a un cliente o si un restaurante no sabe introducir un nuevo plato en la carta", tal como explica Ernest Sigg, socio con Sergi Lerma de A Taula en Palma y Campos.

Además, "muchas personas, sobre todo mayores, nunca han realizado un pedido a través de una aplicación móvil, por lo que les ayudamos, al igual que a los dueños de los establecimientos inscritos. Es un valor añadido poder hablar con una persona en vez de con un chat o a través de un correo electrónico, que es como funcionan en las grandes plataformas", destaca. "Desde que empezamos el 9 de agosto, una decena de negocios nos han consultado sobre A Taula al ver que es una empresa local con un servicio más cercano", según indica Sigg. Por ahora los registrados en Palma son dos: Idòbo, de Miquel Calent, y la pizzería A mi manera, y "entre los interesados también hay otros locales de comida para llevar y restaurantes pequeños con platos elaborados y comida casera", detalla.

Los establecimientos cuya facturación es modesta "tienen además el aliciente de que las comisiones son más bajas que en las otras aplicaciones, de un 20% frente a un 30 o 35%", tal como añade Luis Noguera, el fundador de la empresa ahora reconvertida en franquicia. La creó en 2018 tras ver que Glovo no llegaba a su pueblo, Alcúdia, ni a ninguno en la isla. Cinco años después, A Taula cuenta con 11 zonas de reparto, en las que el pasado julio hubo 246 restaurantes que distribuyeron parte de su oferta a través de la aplicación mallorquina con un importe total de los pedidos de 375.000 euros, enumera.

14.000 pedidos al mes

Noguera ofrece más números: "Entre todas las zonas se hacen casi 14.000 pedidos cada mes de media, en Manacor rondan los 5.000 y en Alcúdia superan los 2.000". Los franquiciados "se adaptan a la idiosincrasia de cada lugar porque todos tienen necesidades diferentes. No es lo mismo un pueblo de interior que uno turístico o uno grande que uno pequeño", compara. En cuanto a Palma, "es un salto importante y una incógnita, porque ya existe competencia, aunque nuestras ventajas del trato cercano y las comisiones más bajas, o cuotas de envío si lo prefieren, atraerán a muchos restaurantes que no pueden o no quieren desembolsar lo que piden las grandes compañías", augura el fundador.

Las franquicias de A Taula comparten las herramientas, la imagen y la contratación de los repartidores, frente al polémico modelo de falsos autónomos de los riders que tienen las otras plataformas. De hecho, varias de ellas intentaron implantar su sistema en la Part Forana y no funcionó. "Tienen una visión muy internacional del negocio, a diferencia de nuestro servicio, que es pensando en lo local", resume Noguera. Y les va tan bien que en algunas zonas han abierto el abanico a farmacias y supermercados.