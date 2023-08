Carmen Jurado, sexóloga: "Antes a los hombres no les importaba el orgasmo femenino y ahora es una medalla para ellos"

¿Qué tiene que pasar para que una mujer alcance el orgasmo?

La plataforma orgásmica son todas las estructuras que hacen posible que una mujer experimente un orgasmo. Esa explosión placentera se da cuando se combinan diferentes variables, que dependen mucho de cada mujer y de cada encuentro sexual. Lo que sí sabemos es que cuando hay un empeño y un deseo obsesivo, propio o de la pareja, por alcanzar el orgasmo cuesta más, ya que se genera una ansiedad que inhibe el deseo. Ocurre igual en los hombres con la disfunción eréctil, que en muchos casos se produce por ansiedad de rendimiento. En las relaciones heterosexuales, hay mujeres que asumen que hay que llegar al orgasmo sí o sí, no tanto por ellas, sino para satisfacer el ego de la pareja por haber sido capaz de provocarte el orgasmo. Sin embargo, en una relación sexual cada cual es responsable de lo que ocurre en su propio cuerpo, lo importante es ser consciente de cómo gestionas tú lo que está pasando, si te gusta, si es lo que te apetece en ese momento o si estás haciendo algo a modo de servidumbre.

¿Hay muchas mujeres que le confiesen que fingen el orgasmo? ¿Por qué lo hacen?

El 40% de las mujeres que atiendo en consulta, que presentan dificultades para alcanzar el orgasmo, fingen el orgasmo. En la población en general, el 70% afirma que lo ha fingido alguna vez y un 20% lo hace habitualmente. Los motivos son variados, pero muchas lo hacen para que sus parejas, que no quieren que se queden sin su orgasmo, las dejen tranquilas. En esos casos, ellos no entienden que el problema es que ellas no llegan al climax porque tienen dolor, sequedad o menos deseo. De esta forma, aceptan tener la relación sexual y fingen para que eso que no desean y que les produce malestar acabe cuanto antes. Antigüamente, a los hombres no les preocupaba que las mujeres llegaran al orgasmo y ahora el orgasmo es se ha convertido en una medalla para el hombre, una demostración de que hace las cosas bien. Y si ya tu mujer es multiorgásmica, entonces es que tú eres un fenómeno porque haces que disfrute más que el resto o te ha tocado la lotería porque esa mujer es mejor que otra que no lo sea.

Parece que no hay forma de liberar la presión en las relaciones sexuales...

Sí, sí, hay muchísima presión porque además las mujeres han descubierto vías muy rápidas para conseguir la satisfacción sexual, que se puede conseguir aunque no tengas orgasmo. El Satisfier es un generador de orgasmos rápidos que está muy bien porque alivia tensiones, satisface, produce un pico de oxitocina, serotonina y una sensación de bienestar incluso con beneficios contra el dolor, una especie de pseudoanestesia. La oxitocina es la hormona del vínculo de la pareja. El subidón de oxitocina que siente una pareja que comparte orgasmos, que no tienen por qué ser simultáneos, algo que ocurre más fácilmente cuando la pareja se conoce mucho, ese subidón aumenta la intimidad que siente el uso por el otro. La masturbación conjunta también vale para esa experiencia de oxitocina compartida. Todo no es el coito.

¿Qué hace que una mujer no consiga el orgasmo en una relación sexual?

Hay muchos motivos diferentes, entre ellos, la rutina, el aburrimiento, la ansiedad de rendimiento de que hablaba antes, porque el nivel de excitación no es suficiente para que se desencadene el orgasmo, porque los repertorios eróticos no las erotiza y no se dan permiso para pedirlo o expresarlo y otras no tienen orgasmo ni deseo de tenerlo por procesos fisiológicos que inhiben el deseo o porque la oferta a su alcance no es atractiva. Al cuerpo hay que sorprenderlo, por eso es conveniente experimentar con los sentidos para no acabar aborreciendo el sexo por hastío. También es curioso que de vez en cuando vienen mujeres que squirtean, es decir, expulsan un líquido por la uretra cuando se produce el orgasmo, y lo reprimen porque piensan que se están haciendo pis.

¿Qué recomiendas a tus pacientes para no caer en el hastío del que hablas?

Es importantísimo la fantasía. Una persona que no fantasea tiene dificultades con el deseo y la consecución del orgasmo. Yo recomiendo trabajar los sentidos e innovar en el repertorio erótico. Hay que explorar lo que te erotiza, lo que te excita. Hay muchas fuentes de fantasía y se puede probar con películas, con lecturas eróticas, con nuevos lugares, juegos de roles, olores... y cuidar la comunicación general y ver cómo se está en esa pareja. Para que la hembra que llevamos dentro se erotice y alcance el orgasmo tiene que sentir que está en un entorno seguro y con la confianza para poder expresarse.

¿Es más fácil para una mujer alcanzar el orgasmo sola, con otra mujer o con un hombre?

Las mujeres llegan al orgasmo más fácilmente solas, pero si es compartido, las mujeres entre ellas lo consiguen más fácilmente, sobre todo, porque son más juguetonas, más cómplices en el sexo. La complicidad es un ingrediente clave en la receta de un orgasmo y esa complicidad tiene mucho que ver con la biografía sexual de cada persona.

¿Qué impacto tiene el consumo de pornografía en las mujeres a la hora de alcanzar el orgasmo?

El consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas está creando falsas expectativas en muchas mujeres, que creen que eso que es ciencia ficción, es lo habitual y que si ellas no disfrutan haciendo lo que ven en el porno es porque tienen un problema. A mí me llegan muchas consultas, por ejemplo, sobre sexo anal, que es una práctica muy habitual en el porno y que genera mucha frustración a las mujeres si no les resulta satisfactorio. El sexo anal puede ser placentero porque hay mujeres cuyas estructuras de la plataforma orgásmica lindan con el ano y su estimulación les produce placer, pero eso no ocurre siempre. Además, si a ti no te gusta el sexo anal y es algo impuesto o forzado puede ser doloroso. Los que deberían explorar el sexo anal son los hombres, con la estimulación de la próstata, que puede provocarles orgasmos explosivos.

¿Los juguetes sexuales son un aliado?

Sí claro, y cada vez se usan más, aunque hay hombres que ven el juguete sexual como una amenaza para la relación, un sustituto. Lo cierto es que, como hay juguetes que producen orgasmos con tanta facilidad y rapidez, hay mujeres que se acostumbran y luego les cuesta tener relaciones. A los hombres les pasa con el porno, que se habitúan estimularse por esta vía y ya no les satisfacen otras cosas. Por eso lo bueno es ir alternando.

¿Qué recomienda a las mujeres para celebrar este día tan especial?

Que no se empeñen en tener un orgasmo sino que busquen qué es lo que les apetece y que se den permiso para hacerlo.