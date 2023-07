Laura Escanes y Álvaro de Luna están más enamorados que nunca, viviendo un primer verano juntos inolvidable. Dejando ver su amor en redes sociales, la pareja grita su amor a los cuatro vientos.

En el Zevra Festival de Cullera, Valencia, el cantante le dio una preciosa sorpresa a su novia: la sacó al escenario y, sosteniéndole la mano, interpretó la canción Todo contigo, que escribió Álvaro especialmente para ella. "De las cosas más bonitas que me han pasado estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón", ha escrito el cantante en sus redes sociales junto a un vídeo del romántico momento.

"Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que sí sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato", ha añadido de Luna.

"Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma", ha sentenciado.

La cuenta oficial del festival Zevra ha compartido un vídeo del momento grabado desde el público que se ha llenado de corazones y comentarios positivos. "El novio que muchas merecemos", "Yo me muero", "Me acaba de explotar el corazón" o "¡Qué bonito, por favor!", son algunos de los más destacados.