Años atrás Carmen Lomana decía en un anuncio de comida rápida «Mmmmm, a la parrilla, cómo me gusta». Para no perder la costumbre comenzamos esta crónica hablando del tema del momento ¡el calor! Servidora ya no sabe si está en la parrilla, en el horno o en olla a presión, el bochorno nos invade y se quitan las ganas de cualquier cosa. Una que es toda glamur no tiene ánimo de ponerse el tacón y la pestaña, ante estas circunstancias bochornosas, el outlook, como diría mi amiga Laura, refiriéndose al outfit, es una lucha constante, con el cuerpo, la temperatura y el lugar al que vas; he llegado a tal punto que estoy pensando en ir al muelle de pescadores, recoger unas redes y usarlas de vestido, eso sí, digno de cualquier pasarela de haute couture, ya saben, antes muerta que sencilla.

Queridos lectores, el tiempo es inexorable y no lo podemos cambiar, tanto en el sentido filosófico como real, solo queda aguantar la temperatura. No olvidéis que tenemos cita con la democracia, hay que salir y ejercer nuestra opinión, por tanto, ahí van las recomendaciones de la tía Murphy: protector solar, agua en abundancia, sombrero, nuestra crónica y toda la actitud. SAUVAGE Puro Beach Palma, una vez iniciada la temporada, no deja de sorprender. Su segundo evento temático titulado Savauge, que forma parte de su apuesta por eventos temáticos propios, congregó a los asistentes a una celebración que tenía como objetivo transportar a todos los nómadas a su lado más salvaje. Entre ritmos tribales de los DJ de Puro Music, DJ Sanra, llegado desde Eivissa o el mallorquín DJ Vik-t, el espectáculo acrobático y una propuesta gastronómica pensada para la ocasión, los invitados se sintieron trasladados a otra dimensión, rodeados de la espectacular vista de Puro Beach Palma. No os perdáis la siguiente. ORGULLOSAMENTE Hay citas fijadas en el calendario, inamovibles e imperdibles, como es la mítica fiesta del Bar Flexas, que da el cierre al mes del orgullo LGTBI, una celebración que capitanea con gran acierto la Terremoto de Alcorcón y que ha llegado a su edición número 19. La fiesta en formato verbena se ha convertido en la cita del verano, este año, además, ha coincidido con la celebración del día del orgullo en Inca. En el Festival Orgullosament Inca no faltó el tradicional desfile en donde estuvieron Bárbara Rey, Sofía Cristo, Topacio, Niño de Utrera y Pep Noguera, entre otros artistas, y finalizó con una verbena amenizada por DJ Tito Deluxe a la que se sumó todo el pueblo. Desde aquí instamos a los organizadores de ambas fiestas a que no coincidan en la misma fecha para que podamos todos disfrutar de ambas. MÓNICA NARANJO EN ES JARDÍ Una brisa agradable en Es Jardí Festival acogió el primer concierto de Mónica Naranjo dentro de su gira «Mimétika». El numeroso grupo de admiradores pudo volver a escuchar a una de las voces más impecables del panorama musical español. El concierto pensado para bailar hasta caer rendidos no defraudó, y servidora se quedó afónica coreando canciones como Sobreviviré, Entender el amor o Pantera en libertad. La versión a piano de Si tú no vuelves hizo llorar a más de uno, quedando meridianamente claro que la artista es polifacética y tiene una gran voz. Aún quedan varios conciertos en el espacio de Es Jardí Festival, que mejora a cada paso del verano y se ha convertido en una cita ineludible para todos los que amamos la música. CELEBRACIÓN DE LA VIRGEN DEL CARMEN La base naval de Sóller se une a la celebración de la Virgen del Carmen, que es la patrona de los marineros, pescadores y de la Armada española. Dio inicio con la misa de campaña que se celebra en los muelles de la estación naval, seguido de la procesión marinera con la que aparece Nuestra Señora del Carmen transportada por una barca, seguida de numerosas embarcaciones que guían su camino hasta llegar a buen puerto. Una cita veraniega que recomendamos. GARDEN SPRITZ En el espacio de Cocinart by Home Design Group, se presentó el aperitivo del verano Garden Spritz Chandon. La bebida creada por la argentina Ana Paula Bertolucci para la casa francesa Moët & Chandon es un spritz de sabor suave, burbujeante, bien equilibrada con la mezcla perfecta de dulzura y amargura, para disfrutar aún más del vermut con los amigos en los encuentros veraniegos. No debe faltar en ninguna fiesta. El encuentro permitió a los asistentes apreciar no solo las delicias del spritz, sino también conocer las nuevas propuestas de Cocinart y degustar un catering de inspiración italiana del restaurante Amayo. EXPOSICIÓN POP ART En estas páginas somos amantes del arte, por eso no podíamos faltar a la invitación que nos hizo Patricia Chinchilla, que es el alma mater de las exposiciones en el Hotel Artmadams. La exposición se compone de cuatro artistas, Ziza Art, Pedro Art, David Dagaro y Dutchie Arts, cada uno hace uso de diferentes elementos para expresar su arte: resina, fotografía, pintura en spray, esculturas. Nos llamó poderosamente la atención el color y los elementos divertidos creados por Ziza Art, artista holandesa, que expone por primera vez en España sus obras. Se trata de elementos cotidianos y funcionales como extintores o garrafas de gasolina, decorados con cristales de Swarovski en los que utiliza los logotipos de marcas de lujo como Gucci, Chanel o Louis Vuitton. Su obra pretende acercar el universo del lujo a todo el mundo y es tal el éxito que tiene que Moët & Chandon le encarga cada año 3.000 extintores decorados para regalar a sus clientes. La exposición estará abierta hasta el 7 de agosto.