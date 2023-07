HUMAN + ID es una nueva marca de vaqueros con producción propia, creada por Ricardo Piñeres, que se inspira en los principios de la sostenibilidad, la calidad y el slow fashion. Su objetivo es ofrecer unos pantalones que se adapten a la diversidad de mujeres, con diseños únicos y originales, y que estén hechos con tejidos ecológicos y reciclados.

Los vaqueros de HUMAN + ID están fabricados con algodón orgánico y fibra de cáñamo, dos materiales naturales que tienen un menor impacto ambiental que el algodón convencional o el poliéster. Además, utilizan un tinte ecológico que reduce el consumo de agua y energía, y un lavado del tejido en tres acabados diferentes (oscuro, medio y claro), que le dan un aspecto vintage y auténtico.

La marca tiene una amplia variedad de modelos (todos son divinos) para todos los gustos y ocasiones. Puedes elegir entre diferentes cortes, como el recto, el acampanado, el skinny o el maxi ancho; y entre diferentes estilos, como el clásico, el retro, el urbano o el casual. Todos ellos te harán sentir cómoda, segura y a la moda.

El modelo Ziggy se caracteriza por su cintura baja y su corte acampanado; una tendencia que ha protagonizado las principales pasarelas de moda internacionales y destaca por su color azul índigo, su composición de 90% algodón orgánico y 10% de fibra de cáñamo reciclada.

El modelo Iris presenta una cintura ultra baja y corte recto y el modelo Donna se inspira en la década de los años 70 con cintura alta, corte acampanado y estilo holgado.

Podrás elegir modelos clásicos, de cintura alta y pierna recta (perfectos para que tus piernas parezcan infinitamente largas) o de pierna maxi ancha para una imagen desenfadada.

También tienes alternativas más desenfadadas y casual para looks de día a día con el modelo cargo (que sigue y seguirá siendo un imprescindible en nuestro armario). Su tiro es medio-bajo y se adapta perfectamente a cualquier tipo de silueta; y para aquellas que precisan comodidad, ante todo, el modelo baggy tiene una caída muy oversize para tus looks juveniles y desenfadados.

Y, por si no encuentras el modelo perfecto para ti, la Special Edition de HUMAN + ID permite la customización total mediante la elección del tipo de tejido y corte. Es que no podemos pedir nada más.

Como ves, HUMAN + ID tiene un modelo para cada mujer y cada ocasión. Si quieres comprar unos vaqueros de calidad, comodidad y estilo, sin renunciar a tus valores, entra en su página web para ver todos los modelos que tienen disponibles, y aprovecha las ofertas y descuentos que ofrecen periódicamente. HUMAN + ID es la marca de vaqueros que combina moda, estilazo y sostenibilidad.

ZAG BIJOUX: Joyas urbanas, relajadas y chic inspiradas en París

Hoy os quiero hablar de Zag Bijoux, una marca de bisutería francesa que me ha cautivado por su originalidad y calidad. Zag Bijoux fue creada por Michelle Zhang, una diseñadora que se inspira en la ciudad de París y en la naturaleza para crear piezas únicas y originales. Zag Bijoux utiliza el acero inoxidable de 316 L, un material hipoalergénico y recubierto de fino oro metalizado, combinado con piedras naturales semipreciosas y multicolor. Sus colecciones se adaptan a cualquier tipo de mujer, desde las más discretas que prefieren el estilo minimalista, hasta las más atrevidas que se identifican con el bohemio. Zag Bijoux ofrece una amplia variedad de anillos, pulseras, collares y pendientes que se pueden combinar de infinitas formas para conseguir un look diferente cada día. Sus joyas son como una segunda piel que reflejan la personalidad y el gusto de cada una. Zag Bijoux es una marca que se reinventa constantemente según las inclinaciones creativas de su diseñadora, que selecciona hábilmente un surtido específico para cada tienda propia o distribuidor. A mí me encanta descubrir nuevas tendencias para ofreceros y Zag Bijoux es una de ellas. Os invito a conocerla y a enamoraros de sus joyas.