El creador de contenido mallorquín Ampeter no ha podido con el cantante andaluz Abraham Mateo en el combate inaugural de la Velada del Año 3 de Ibai Llanos. El youtuber de Mallorca ha sido el encargado de abrir el gran evento de boxeo que ha reunido a más de 70.000 personas en el Cívitas Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid.

Después de tres asaltos de tres minutos cada uno, Ampeter ha perdido el combate ante Abraham Mateo por decisión de los jueces. Este primer duelo ha sido visto por más de tres millones espectadores en el canal de Twitch oficial de Ibai Llanos.

En un principio el mallorquín tenía que enfrentarse a Papi Gavi, pero a principio del mes de junio el 'streamer' tuvo que retirarse del evento tras ser sometido a unas pruebas médicas y que los resultados no le recomendaran practicar deportes de contaco, ya que de pequeño sufrió neuroblastoma, un cáncer infantil.

La Velada del Año 3 continúa con los combates de Luzu vs Fernanfloo, Misho vs Shelao, Mayichi vs un rival sin conocer y Coscu vs Gemán Garmendia.