El vicepresidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan García-Gallardo, dio este viernes el 'sí, quiero' con su novia de toda la vida, la malloquina Teresa Silvestre Sáez. A principios de junio se dio por hecho que la pareja contraería matrimonio en la isla y que la ceremonia tendría lugar el fin de semana siguiente, en concreto el día 8 de julio, coincidiendo así con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva y con el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales del 23 julio, que arrancará el viernes, día 7, un motivo que podría haber llevado a la pareja a adelantar la ceremonia.

Teresa Silvestre es hija de María Teresa Saez Vicente-Almazán, una reputada abogada y docente que contrajo matrimonio con un mallorquín, motivo por el cual la joven nació y se crió en Mallorca, donde vivió hasta que comenzó sus estudios en Madrid. Fue allí donde conoció a García-Gallardo y con quien decidió contraer matrimonio este viernes finalmente en el municipio vallisoletano de Valbuena de Duero. Según explica Vanitatis, el enlace tuvo lugar en el Monasterio de Santa María de Valbuena, un lugar íntimo, el mismo día que Marcos Llorente y Patricia Norabe sellaban su relación, ellos sí en Mallorca.

Las redes sociales definen a Teresa Silvestre como "una chica muy inteligente, preparada y que se esfuerza mucho". Actualmente trabaja en una consultora, pero la mallorquina también estuvo en la embajada de España en Bruselas. Además, como Juan García-Gallardo y como se puede también se puede observar en sus redes, siente pasión por los caballos. Por otro lado, cabe destacar que Silvestre es, además, hermana del periodista deportivo Álex Silvestre, colaborador habitual del programa El Chiringuito.

Polémica por el aborto

Juan García-Gallardo anunció a principios de año que el Gobierno de Castilla y León pondría en marcha una serie de nuevas medidas para prevenir abortos en la región, entre ellas un protocolo de derivación a los equipos de salud mental de aquellas mujeres embarazadas "que lo requieran". También una cuarta ecografía en el primer trimestre del embarazo, para que los progenitores puedan "escuchar el latido del bebé", y una ecografía 4D antes de interrumpirlo.

García-Gallardo criticó la "persecución" a los sanitarios que se niegan a practicar abortos y dijo que serían "protegidos" en su región", algo que llevó a los distintos medios de comunicación a interesarse más acerca de lanueva batería de medidas. Tras el correspondiente turno de preguntas, una de las periodistas presentes en la sala le preguntó acerca de las polémicas ecografías en 4D: ¿La ecografía de 4D en qué semana sería?" y lejos de darle una respuesta, García-Gallardo se limitó a decir que no sabíamucho de embarazos: "Pues ese dato no lo tengo, pero estoy seguro de que pronto lo podremos aclarar. No sé mucho de embarazos". Una respuesta que provocó numerosas reacciones en redes sociales.