Sin control. El incendio devora la comarca del Alto Mijares, a pesar de los esfuerzos titánicos de los equipos de emergencias de perimetrar la acción del fuego. Las llamas declaradas el pasado jueves en Villanueva de Viver afectan ya a más de 3.500 hectáreas de superficie en un perímetro de 30 kilómetros que amenaza con afectar al parque natural de la Serra d’Espadà. El triste suceso deja, hasta el momento, cerca de 1.500 personas desalojadas de diez núcleos poblacionales: Fuente la Reina, los Calpes, los Cantos, la Monzona, Puebla de Arenoso, Montanejos, la Alquería de Montanejos, la Artejuela, Montán y Arañuel.

La situación del incendio forestal es "crítica" al haber pasado a un barranco de difícil acceso, donde se trabaja desde el aire para intentar frenar el avance. Para ello, se han ampliado los medios terrestres, con refuerzos procedentes de Murcia, de los consorcios provinciales de Castellón y Alicante y de los ayuntamientos de Castelló y València. En total, 500 personas trabajan sobre el terreno.

La consellera de Justicia de la Comunitat Valenciana, Gabriela Bravo, ha informado desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Barracas, de la evolución del incendio. Según explicó, las llamas avanzan por el flanco derecho en dirección a Montanejos y ha dado el salto al barranco Maimona, de gran valor medioambiental. Este era uno de los principales temores de los equipos de extinción, entre los que se encuentra la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Avance de las llamas más lento que el pasado verano en Bejís

Sin embargo, Bravo precisó que "no avanza con tanta velocidad" como ocurrió en el incendio del pasado verano en Bejís, que arrasó cerca de 20.000 hectáreas, y ello favorecerá los trabajos para poder frenarlo, que se están realizando sobre todo por aire por los problemas de visibilidad que está provocando el humo. Y es que todos los esfuerzos son pocos, de ahí que incluso se hayan realizado quemas controladas de vegetación para contener las llamas.

De momento, los servicios de emergencias no contemplaban nuevas evacuaciones, aunque no se descartan si el incendio ampliara el frente y pudiera poner en riesgo otras poblaciones como Cirat. Afortunadamente, el fuego no ha provocado daños personales ni, hasta el momento, materiales en cuanto a viviendas afectadas se refiere.

Recuperación de la zona afectada

Las reacciones por esta tragedia natural no cesan. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que el Ejecutivo pondrá «todos los recursos al alcance» para ayudar a la Generalitat a extinguir el incendio. El jefe del Gobierno central, que comenzó la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo celebrado en Bruselas con una mención al fuego del Alto Mijares, garantizó que el Ejecutivo "colaborará" con la recuperación de la zona cuando el fuego sea extinguido.

Por su parte, el presidente de la Diputación, José Martí, quien también acudió al PMA, se reunió con los alcaldes de los municipios afectados. «La prioridad máxima es la protección de las personas, tanto de los trabajadores de los servicios de emergencias como de los vecinos», afirmó.

De igual modo, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, siguió "con preocupación" la evolución de este incendio, según confirmó en su perfil de Twitter.

Durante la noche de este viernes está previsto realizar vuelos con drones y medios terrestres vigilaron la zona que se encuentra más controlada, que es la que linda con Aragón y donde se inició el fuego, en Villanueva de Viver, para asegurar que se no se vuelva a activar la llama.