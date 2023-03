El vídeo de Begoña Suárez, la enfermera gaditana que critica el "puto nivel C1 de catalán" necesario para sacarse las oposiciones, ha desatado la polémica en redes sociales. Los usuarios no han tardado en empezar a comentar el clip de TikTok, donde la chica aparece acompañada de otras dos sanitarias, las cuales contradicen repetidamente sus argumentos en pleno vídeo. Desde el Hospital Vall d'Hebron, donde han sido registradas las imágenes, ya se ha abierto un expediente para investigar este suceso "intolerable", ha declarado el 'conseller' Manel Balcells a través de Twitter.

Sin embargo, según han podido comprobar diversos internautas, esta no es la primera vez que la joven arremete contra el uso de una lengua en una comunidad autónoma. Así se muestra en el perfil de Nee Smile, donde aparece republicado un clip original de la propia enfermera: "Cuando vives en Galicia, preguntas en castellano y te responden en gallego", escribía Suárez como descripción del 'tiktok'.

Respuestas al vídeo

"Eres tonta, lo sabes y te enorgulleces de ello". Así comienza la respuesta de la usuaria Nee Smile al vídeo original de Begoña Suárez, a quien añade que "si no os gusta como responden en Galicia, no preguntéis". La internauta, que mantiene a la luz el clip original como parte de un vídeo suyo de principios del año pasado, concluyó su defensa contundentemente: "Os lo digo en castellano, para que me entendáis".

"Catorce comunidades donde solo te pedían el castellano, pero tenías que ir a dar por culo a Barcelona y Galicia. 'Girl', siempre puedes volverte a Cádiz y fallecer del asco allí", publica en Twitter otro de los usuario indignados por lo ocurrido.