'Dahmer', la nueva serie de Netflix que relata la vida de 'el monstruo de Milwaukee', ha desatado una loca obsesión hacia Jeffrey Dahmer.

El éxito de la serie, creada por Ryan Murphy y protagonizada por Evan Peters, ha llevado a que las tiendas de disfraces del mundo se hayan llenado de trajes que simulan la vestimenta del asesino para que, quien quiera, se vista como el caníbal este Halloween. Esto no es todo, ya que incluso se están subastando por 150.000 dólares las supuestas gafas originales que llevó en la cárcel, además de la que sería la urna con sus cenizas.

¡Una locura!



Aunque no lo creas, las gafas que llevaba Jeffrey Dahmer en la cárcel se venden por un valor inicial de $150,000 mil dólares. El repentino interés por la pieza viene por la serie de Netflix que cuenta la trayectoria del asesino en serie. pic.twitter.com/jKzJq7Q7z7 — Rincón Curioso (@RincnCuriosoo) 26 de octubre de 2022

Dahmer es uno de los asesinos más macabros que forma parte de la lista de los más famosos y crueles de la historia, donde se encuentran otros como Charles Manson y Jack el Destripador. Estas son sus historias y algunas las películas más famosas inspiradas por ellos:

ADVERTENCIA: Las siguientes líneas incluyen detalles sobre el modus operandi de los asesinos que pueden resultar desagradables para algunos lectores.

Jack el Destripador (Londres)

Este es uno de los asesinos en serie más famosos de la historia porque nunca se llegó a saber quién era. Cometió sus crímenes en Londres, concretamente en el barrio de White Chapel en el año 1888, sobre todo hacia mujeres que se dedicaban a la prostitución. Su modus operandi se caracterizaba en cortes en la garganta, mutilaciones, extirpación de órganos y desfiguración del rostro.

La Policía Metropolitana de Londres, que recibió hasta tres cartas supuestamente firmadas por el asesino, investigó a cerca de 300 sospechosos, pero nunca se identificó al autor de los asesinatos.

El mito de Jack el Destripador ha sido objeto de muchas obras, tanto literarias, como artísticas y cinematográficas, que mezclan hechos reales con otros ficticios y de terror como 'The Lodger: A Story of the London Fog' de Albert Hitchcock, entre muchas otras.

Charles Manson (1934, California)

Charles Manson (1934, California, Estados Unidos) es uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia. Fue un criminal toda su vida y pasó la mitad de su vida en instituciones correccionales por múltiples delitos, el primero de los cuales cometió con apenas 13 años.

En 1969 fundó la secta 'La familia Manson', cuyos integrantes cometieron siete homicidios en la década de los años 60, la mayoría perpetrados bajo las instrucciones de Manson. Entre ellos se incluye el de la actriz Sharon Tate, que estaba embarazada de ocho meses.

En 1971 Charles Manson fue sentenciado a muerte y cuando esta pena se declaró inconstitucional en 1972, se le volvió a condenar a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional.

Durante su "retiro voluntario del mundo" en la cárcel, de vez en cuando llegaba a periódicos de todo el mundo porque periodistas y televisiones le entrevistaban. Así ocurrió en 1987, cuando concedió una entrevista una cadena de televisión estadounidense de gran audiencia y declaró que no tenía nada de que arrepentirse.

Manson falleció en noviembre de 2017, a los 83 años, por un cáncer de colon y un paro cardiorrespiratorio.

Decenas de canciones, películas y series se han creado como inspiración de este asesino, cuya figura ha aparecido en productos como 'Los Simpson', la serie 'Midhunter' de Netflix o 'Érase una vez en Hollywood' de Tarantino, entre muchos otros.

John Wayne Gacy (1942, Chicago)

John Wayne Gacy, más conocido como 'el payaso asesino' (1942, Chicago, Estados Unidos), fue un asesino en serie que actuó entre 1972 y 1978. Secuestró, violó y mató a 33 hombres jóvenes de entre 14 y 21 años y su apodo tiene origen en su oficio, porque animaba fiestas infantiles vestido de payaso.

Aunque era homosexual, se casó hasta en dos ocasiones, en 1964 y en 1972, y tuvo una hija. Su primer matrimonio se rompió debido a su primera detención en mayo de 1968, acusado de abusar a menores, por la cual estuvo 18 meses en la cárcel, aunque debía cumplir 10 años de condena.

Después de este incidente, se mudó a Illinois, donde pudo ocultar sus antecedentes penales y en 1972 mató a primera víctima. Desde ese momento hasta el año 1978, asesinó a 33 chicos y 27 de sus cuerpos fueron enterrados bajo su casa, los demás los tiró al río Des Plaines.

La policía comenzó a investigarle por la desaparición de un adolescente de 15 años y Gacy no tuvo ningún reparo en confesar sus crímenes, incluso entregó a la policía un mapa con la ubicación de los cuerpos.

Después de los juicios le condenaron a varias cadenas perpetuas y penas de muerte. Finalmente, en 1994 fue ejecutado por inyección letal.

En 2021 fue la última vez que lograron identificar a una de las víctimas de John Wayne Gacy, aunque a día de hoy aún faltan cinco víctimas por identificar.

Netflix cuenta con tres miniseries llamadas 'Conversaciones con asesinos' donde se recogen las cintas de John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer y Ted Bundy (por separado) donde explican la historia de estos asesinos en serie.

Asimismo, muchos personajes de ficción se han creado con la inspiración de Gacy, como es el caso del payaso de 'It' o el de la temporada 'Freak Show' de 'American Horror Story' de Ryan Murphy.

Ted Bundy (1946, Vermont)

Entre 1974 y 1978 se cometieron más de 30 asesinatos a manos de Ted Bundy (1946, Vermont, Estados Unidos), un ciudadano ejemplar que llegó a ocupar un lugar de prestigio en la sociedad. Estudió psicología y derecho e incluso fue aspirante a gobernador del estado, fue condecorado por la policía después de salvar a un niño por morir ahogado y participó en múltiples actividades comunitarias.

A los 27 años, llevaría a cabo la primera violación a una chica a la que dejó con daños cerebrales permanentes. Desde entonces y hasta 1978, Bundy perpetró un total de 36 asesinatos, violaciones y secuestros de estudiantes universitarias y niñas en Oregón, Utah, Colorado y Florida, aunque se cree que podrían ser muchos más, ya que él únicamente confesó 28 crímenes y tan solo se encontraron y constataron 14 cuerpos.

Aunque Bundy cambiaba constantemente de apariencia para despistar a la policía, las comisarías de Utah y Washington hicieron un retrato robot del autor de unos asesinatos con el mismo modus operandi y se le reconoció como Ted Bundy gracias a la confirmación de la pareja de este, que ya sospechaba de él.

Aunque fue arrestado y encarcelado a la espera de juicio, se escapó hasta en dos ocasiones para continuar con sus crímenes, revelando así la adicción que tenía. Después de su segunda fuga en diciembre de 1977, llevó a cabo su último asesinato en enero de 1978 a una niña de 12 años.

Ted Bundy utilizó todo su conocimiento legal para eludir y dilatar su condena e incluso llegó a representarse a sí mismo en un proceso judicial que duró cinco años, desde la acusación hasta la sentencia. En 1980 fue condenado a la silla eléctrica gracias a una prueba concluyente de un odontólogo forense que identificó la morfología de la dentadura de Bundy en sus víctimas, fue ejecutado 9 años después.

Aunque se han llevado a cabo varias obras cinematográficas de Ted Bundy, una de las más recientes y famosas es Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile, una película de Netflix protagonizada por Zac Efron y narrada desde la perspectiva de su novia, Elizabeth Kloepfer.

Jeffrey Dahmer (Wisconsin, 1960)

Como se explicaba al inicio, la historia de Jeffrey Dahmer y sus víctimas se ha vuelto muy famosa por 'Dahmer', la nueva serie de Netflix. Esta es, probablemente, una de las historias más macabras que hay entre los asesinos en serie de esta lista y es que Dahmer era necrófilo y caníbal.

Mató a un total de 17 hombres, la mayoría homosexuales y pertenecientes a minorías étnicas, entre 1789 y 1991. Con tan solo 18 años cometió su primer crimen matando a un autoestopista que llevó a su casa. Tras este suceso, su padre, sin saber nada de lo ocurrido, le envió a realizar el servicio militar debido a sus problemas con la bebida y estuvo cerca de 8 años sin matar.

En 1987 cometió su segundo asesinato en el Hotel Ambassador, aunque el propio Dahmer confesó que no era su intención hacerlo. Desde ese momento hasta 1991, mató a tres de sus víctimas en la residencia de su abuela, durante en los que vivió con ella, y las doce restantes fueron asesinadas en su apartamento de North 25th Street.

En julio de 1991, su última víctima consiguió escapar esposado y cuando la policía lo vio, decidieron ir al apartamento de Dahmer para investigar qué había ocurrido. Allí, descubrieron varias fotografías de cadáveres y aunque el de Milwaukee intentó huir, fue detenido. La policía encontró en su casa decenas de restos humanos y herramientas con las que desmembraba a sus víctimas.

Aunque los psiquiatras que le evaluaron dijeron que estaba enfermo y la intención de la familia de Dahmer era que le metieran en una cárcel especial para enfermos mentales, finalmente se le sentenció a 16 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión convencional.

A pesar de que estaba destinado a pasar toda su vida en la cárcel, en noviembre de 1994 un presidiario llamado Christopger Scarver le asesinó a golpes.

Para conocer la historia de Dahmer a fondo, además de la serie de Netflix (y decenas de filmes y series), hay una temporada de 'Conversaciones con asesinos' dedicada a Jeffrey.