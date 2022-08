José Ramón Moreno: "La sumisión química se da a través del alcohol, no de pinchazos"

¿Qué es la sumisión química?

Consiste en la administración de sustancias químicas a una persona sin su consentimiento con fines delictivos. Sin que te des cuenta. En las últimas décadas este fenómeno se ha incrementado de forma notable porque ha tenido más relevancia social. Ahí los medios de comunicación y las redes sociales juegan un papel fundamental. Pensamos que el principal delito es contra la libertad sexual, estadísticamente hay datos que lo avalan, pero también he visto estadísticas donde realmente cuando se ha producido una sumisión química, no estamos hablando de pinchazos, sobre todo con el hecho de coger y ponerle droga a una persona en su bebida, ha sido incluso para robarle.

¿Con qué fin?

La sumisión química tiene varios objetivos que es poder coger y manipular a una persona porque no tiene la conciencia para actuar de forma libre pero muchas veces los objetivos pueden ser diferentes. Uno de los conocidos tiene que ver con la libertad sexual sobre todo en mujeres más que en hombres. También pensemos en el contexto en un hombre que en un momento determinado se le da una sustancia química y que sea heterosexual va a ser muy difícil que reconozca que ha sido víctima de un abuso. Sí sabemos que muchos de los casos, incluso en mujeres, no se denuncian por vergüenza, sí sabemos que cada vez más a nivel social se educa a la mujer y se dan medios a través de las políticas de Igualdad para que denuncien. Supongo que es más lo que no se denuncia que lo que se denuncia, por eso creo que es más un fenómeno social a estudiar. Otra cosa que es importante es que cuando el objetivo es un delito de índole sexual se comete sobre mujeres jóvenes menores de 30 años. La sumisión química se produce también con la administración de sustancias psicoactivas con el fin de modificar su estado de consciencia, su comportamiento o para anular su voluntad.

¿Solo afecta a mujeres?

La sumisión química es independiente del sexo de la persona, se da tanto en mujeres como en hombres, pero estadísticamente parece que el colectivo que más lo sufre son las mujeres jóvenes. El fin es cometer un delito que puede ser desde robarle la ropa o el móvil a forzarla sexualmente. La estadística nos dice que la mayoría de delitos son de índole sexual. Esto ha tenido tanta relevancia por el papel de los medios de comunicación que es fundamental. Es decir, si los medios no hubieran dado difusión a este tema a lo mejor no se habría creado esa alerta que hay sobre todo con el tema de los pinchazos.

¿Están relacionados los pinchazos con la sumisión?

Cuando pinchas a una persona se da cuenta en el momento y acude a la Policía. Si quieres coger y manipular a alguien lo primero es que no se de cuenta. Estamos viendo que se están produciendo pero no sabemos si realmente tienen sustancia, según los análisis no, pero por qué no, puede ser porque se ha volatilizado esa sustancia o por no hay. La gente está haciendo una asociación, con cierta sugestión, del pinchazo con la sumisión química. Es muy importante dejar claro que todo esto no tiene una validez ni una fiabilidad estadística tiene que ver más con los conocimientos y la información que recopilamos. A nivel científico no hay ningún artículo, por ahora, donde podamos analizarlo. Es algo bastante novedoso. Tenemos algunas cosas claras como que la gente que está recibiendo los pinchazos cuando se hacen los análisis no se percibe ninguna sustancia. Lo que estoy percibiendo es que con el fenómeno de los pinchazos no se está creando una situación de sumisión química. No hay datos estadísticos que verifique eso y si hay sumisión se está produciendo a través del alcohol o mezclándolo con drogas.

¿Cómo se puede prevenir?

La prevención es muy difícil porque estás en un contexto en el que hay mucha gente. Tenemos que tener cierta responsabilidad propia, eso no quiere decir que tengan la culpa. Debemos ser conscientes de la cantidad de alcohol que consumimos, tenemos libertada para consumir lo que queramos pero no hasta el punto de perder la consciencia. Cuidado con el tema de mezclar drogas y alcohol, vigilar lo que se bebe y se come, porque también se puede mezclar en la comida. No dejar la comida o la bebida abandonada en un lugar y desconfiar de la gente que te ofrece comida y bebida, a no ser que sea una persona de tu entorno. Hay que tener cuidado en una fiesta. No es cuestión de tener ahora una paranoia con esto pero sí ponerlo en práctica.

¿Qué sustancias se usan?

Sobre todo las bebidas alcohólicas, medicamentos para dormir, como los ansiolíticos, la marihuana, hachís, cocaína o éxtasis. De estas drogas las que más implicación tiene es el alcohol, otro dato es que no existe una droga de violadores no hay una expresa, es una combinación de muchos productos y de cómo se encuentre la víctima en un momento determinado. Se ha hablado de más de 50 sustancias que influyen en ello.

¿Qué síntomas tiene?

Esto es importante, la gente que me ha venido y los casos que he visto, tienen mucho sueño, les cuesta trabajo moverse, suelen tener náuseas y vómitos, visión borrosa, oyen a veces cosas raras, incluso no recuerdan bien las cosas y no saben lo que ha pasado en las últimas horas. Tuve un caso en el que la víctima no recordaba lo que había pasado en las últimas 12 horas. Aparecen sin ropa o media vestidas en el caso de las mujeres. Muchas veces llegan a un sitio sin saber cómo lo han hecho o está con gente desconocida. Hay una cierta despersonalización, estamos hablando de un caso donde hubo sumisión química por un sustancia que se pusieron en la bebida.

¿Qué hay que hacer en caso de ser víctima de sumisión?

No sentir vergüenza, es algo que puede ocurrir y no tener miedo, sé que en un principio pueden tenerlo porque no saben lo que ha pasado tienen incertidumbre. Lo más importante es no guardarse el secreto, acudir a un hospital o un centro sanitario o incluso a la policía. Es muy importante porque si has estado con una persona y la conoces es denunciar. Por lo menos dejar constancia.

¿Qué efectos psicológicos tiene en las víctimas?

Tiene una sensación de ser vulnerables, de miedo por lo que ha ocurrido y el riesgo de haber contraído alguna enfermedad. Es mucha la incertidumbre que se crea y cuando son casos desde el punto de vista psicológico afecta mucho a la persona, también tiene que ver con los rasgos de cada persona algunos lo pueden superar en un plazo relativamente corto, en otros no. Hay gente a la que le puede marcar. Lo más importante es la desconfianza que se crea. Una mujer joven que en sus interacciones con los hombres desconfíe eso es lo peor que hay. Que se creen experiencias donde a partir de ese momento desconfíes de cómo vivir su sexualidad o qué tipo de relaciones puede establecer por el miedo a que se pueda manipular o afectar a su conciencia, a su comportamiento o inhibir su voluntad. Es muy importante que los medios cuando estén hablando de estos temas lo hagan con un poco más de fiabilidad

¿Y el agresor?

No hay nada de empatía por parte de la persona que abusa. Una de las preguntas que me hago es si es un individuo determinado o si es parte de una cultura y es más genérico de lo que pensamos.