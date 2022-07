Sebastián Yatra se metió en el bolsillo a los 4.000 asistentes que le vieron emanar energía sobre el escenario en el Mallorca Live Summer Nights, entre ellos Rafa Nadal. El tenista mallorquín y algunos de sus familiares disfrutaron desde el palco VIP, donde escucharon canciones como Traicionera o Como mirarte.

El cantante colombiano disfrutó de su estancia en Malloca, navegando por las aguas mediterráneas y compartiendo imágenes del puerto de Palma en sus redes sociales. También aprovechó para cenar con Rafa Nadal.

El ganador de 14 Roland Garros compartió el pasado miércoles en su cuenta de Instagram una imagen junto a Sebastián Yatra tras echar un pulso: "Hicimos pulso y Yatra me destruyó. Es la verdad y se tenía que decir. @sebastianyatra crack, fuerza sobrehumana". La respuesta del de Medellín no se hizo esperar: "Gracias Rafa. Qué bueno que lo aceptes y lo compartas con el resto del mundo", añadió sobre un comentario que ha provocado cientos de respuestas y 'Me gusta' de los fans del cantante y el tenista.