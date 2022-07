Milán ha reunido a los mejores diseñadores para presentar las colecciones de la temporada primavera-verano 2023 de las que ya podéis ir tomando nota y coger algunas ideas de los estilismos más espectaculares para ir presumiendo este verano.

Etro nos ha ofrecido total looks en colores básicos y neutros como el beis y el blanco roto, la unión de ambos colores han dado paso a looks veraniegos y desenfadados con pantalones shorts combinados con camisetas o camisas de tejidos livianos y ligeros, pantalones largos pijameros con largos kimonos estampados, trajes chaquetas elegantísimos en color blanco impoluto o blanco roto y total looks monocromáticos en amarillo mostaza, marrón tostado o naranja intenso, en ocasiones combinado con negro. Explosión de color y audacia sobre la pasarela con esos looks tan característicos de la marca.

Moschino propone prendas de piel de inspiración motorista aunque utilizando colores intensos y vivos como el azul Klein, el azul cielo, el amarillo, el naranja o verde menta. Una colección llena de pinceladas artísticas, trampantojos, con registros militares o fusión de estilos latinos. Una colección en la que el «todo vale» ha sido la principal seña de identidad.

La mezcla de estampados animal print y tie-dye ha llegado de la mano de Fendi, un estampado creado por la marca que recuerda al animal print de vaca con un resultado original y precioso. Lo hemos visto sobre camisetas, sobrecamisas, gabardinas e incluso gorras y bolsos. El azul ha sido también otros de los protagonistas del desfile, especialmente sobre prendas de tejido denim combinada con prendas de punto o sobrecamisas de piel.

MSGM ha apostado por el resurgir del estilo preppy en una versión ligeramente más innovadora y rebelde jugando con las superposiciones y mezclas de colores con cortes de pantalones oversize, polos con estampados marineros o sudaderas de colores muy vivos. Un preppy urbano y colorista para un público juvenil.

Y por supuesto, las propuestas más elegantes han venido de la mano de Dunhill, Emporio Armani o Brunello Cucinelli.

El Sarong también es para ellos

Pues así nos llega esta propuesta para ellos y desde Milán. El sarong, esa especie de falda conformada por una tela larga anudada en la cintura (como si fuese un pareo) se está convirtiendo en parte del armario masculino y es una de las propuestas que ya hemos visto para la próxima primavera verano 2023. En búsqueda constante de una comodidad cada vez mayor y la evidente eliminación de las fronteras entre los géneros a la hora de vestir, el sarong sube a la pasarela como sustituto de la falda a través de diseñadores como Magliano, Craig Green, Moschino o DsQuared2 perfectamente combinados con americana.

Los bolsos masculinos perfectos

os bolsos para hombre son el complemento perfecto y cada vez más demandado por ellos. Este accesorio se convierte en imprescindible y siempre está presente en los desfiles masculinos más internacionales. Complementan, elevan tus looks y además son tremendamente funcionales. Bolsos bandolera, bolsos riñonera, bolsos estilo tote bag o grandes bolsos shopper con formas rectangulares, prácticos y cómodos de llevar donde puedes guardar todo lo que necesitas. Los bolsos bandoleras o crossbody bags se han convertido en un complemento clave en los armarios masculinos ya que su tamaño (desde pequeño a mediano) permite llevar todos los imprescindibles que necesitas a diario al salir de casa. Y también puedes optar por la práctica riñonera que se ha convertido en la gran contrincante de estos últimos, su comodidad y funcionalidad son indiscutibles. Desde los bolsos más clásicos a los más renovados, no hay gran marca de moda que no tenga cualquiera de estos complementos para ellos muy presentes.

Contacto para atención personal: www.xiscabosch-asesoradeimagen.com / xiscabosch.asesoradeimagen@gmail.com