Con motivo del Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería, Womenalia lleva a cabo la iniciativa #YosoyingenierA con la que se busca impulsar las vocaciones de las generaciones más jóvenes en las áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Esta acción se celebra con el objetivo de hacer más visible el trabajo diario que realizan las mujeres ingenieras, de diferentes especialidades, empresas y sectores; y también para alentar a las niñas a elegir una ingeniería o carrera científico-tecnológica en el futuro, buscando reducir la brecha digital de género.

Según el Observatorio de Igualdad y Empleo, en España, solo tres de cada 10 trabajadores en el ámbito tecnológico, son mujeres. Y, según la Unesco, solo un 28% de estudiantes que se gradúan en ingeniería en el mundo son mujeres. Sabiendo que el presente y el futuro del empleo es fundamentalmente digital y tecnológico, es fundamental mejorar esas estadísticas para conseguir una igualdad de oportunidades de empleo para las niñas y niños del mañana.

Los roles y los estereotipos de género y la influencia social en la configuración de sus intereses tecnológicos favorece que menos mujeres que hombres se sientan atraídas por el mundo de la tecnología y lo digital. De ahí la importancia del impacto de este tipo de acciones como la organizada por Womenalia.

En la jornada han participado 24 estudiantes entre 15 y 16 años de dos de las sedes del colegio SEK de Madrid que se han movilizado a la sede de Womenalia para participar de una sesión de speed mentoring con 11 ingenieras de las empresas participantes: Amazon, BCG Consulting, BBVA IT, Engie, Keyrus, Naturgy, NTT Data, Paradigma Digital, Schneider Electric y Telefónica.

Estos encuentros rápidos han permitido que, en conversaciones en grupos reducidos, las niñas pudieran despejar dudas sobre el trabajo que desempeña una ingeniera en su día a día y las oportunidades profesionales que les puede brindar decantarse por estudiar una ingeniería.

Toda una experiencia, como afirmaba Noemí Taranilla, MYP Coordinator de SEK: “En los colegios SEK, fomentamos las vocaciones STEM en nuestras estudiantes a través de proyectos y experiencias de aprendizaje significativo que les permitan desarrollar las habilidades necesarias para apostar por la ciencia y la investigación del futuro en contextos reales. Agradecemos a Womenalia la oportunidad de haber podido participar en este proyecto que empodera a nuestras estudiantes y les inspira para asumir riesgos y apostar por la ingeniería”.

El evento ha contado con la participación de Javier Pérez de Vargas, Director gerente de la Real Academia de la Ingeniería que ha instado a las jóvenes a que elijan con libertad sin dejarse llevar por estereotipos: “La iniciativa de hoy es importante, precisamente para romper esos estereotipos, ya que os vais a encontrar con chicas jóvenes, con vidas muy parecidas a las vuestras que trabajan en lo que les apasiona. […] No os dejéis llevar por la opinión de los demás. Si consideráis que queréis ayudar al resto de personas, si consideráis que tenéis que trabajar por preservar el planeta o si consideráis que tenéis que luchar por un mundo mejor, el camino de la ingeniería es el que os corresponde”.

Las ingenieras que han participado de la iniciativa han sido: Ana María de la Calle, RES Business Development en Engie; Beatriz Muñoz Fuentes, asociada en BCG Consulting Madrid; Blanca Llamas, responsable de aplicaciones y testing de NTT Data; Carolina Gómez Ramírez, Business Lead of Data en BBVA IT España; Gemma Rodríguez García, responsable de energías renovables GPG Naturgy; Katharine Contramaestre, Directora general de Keyrus España; Laura Sancho, IT Manager Iberia en Schneider Electric; Maite Aparicio, gerente Open RAN en Telefónica; Patricia Prieto, tech lead en Paradigma Digital; Silvia Nozal, Ingeniera SR de Desarrollo de Software en Amazon y Verónica García, Energy Sales Manager en Engie.

Todas ellas han coincidido en afirmar que muchos de los miedos actuales de las más jóvenes derivan del nivel de dificultad alto con el que relacionan estos estudios. Eso, unido al desconocimiento de las múltiples salidas profesionales que ofrece y el no tener en su entorno más próximo ningún familiar vinculado al sector que le pudiera servir como referente hacen que esta opción de carrera profesional sea una de las que primero descartan.

Entre las 24 niñas asistentes hubo de todo: las que ya tenían claro a dónde encaminarían sus pasos, las que seguían en un mar de dudas y a las que conocer a estas mujeres les ayudó a entender más allá del concepto que tenían sobre la ingeniería. Sea como fuere, todas valoraron el evento como una oportunidad de descubrir opciones profesionales que no se planteaban. Como el caso de Marta, del colegio SEK- Ciudalcampo que declaró “ahora entiendo que la ingeniería es una carrera que está llena de múltiples opciones que te permiten acercarte realmente a lo que te gusta, que se adapta a tus aspiraciones, inquietudes y habilidades”. O Paola de SEK- El Castillo , que contó que “desde siempre he tenido inquietud por la ingeniería porque me interesaba saber cómo funcionaban las cosas, por ejemplo, la impresora. En realidad, sigo perdida porque la ingeniería es muy amplia y hay muchas ramas y opciones, pero este evento me ha permitido conocer un poco más de cada una y saber si me quiero especializar en alguna de ellas”.

Necesitamos preparar a más profesionales, pero sobre todo a más mujeres

Científic@s y analistas de datos, especialistas en Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, en macrodatos, en estrategia y marketing digital y en automatización de procesos, analistas de seguridad de la información, con conocimiento en desarrollado de aplicaciones y software, etc., serán los nuevos perfiles profesionales, según el Foro Económico Mundial

El futuro se ve difícil. No hay suficientes profesionales con el perfil que se necesita. Según los últimos datos de Adecco, en España un 10 % de vacantes se queda sin cubrir y un 20 % de las empresas tienen que redefinir sus requisitos para cubrir candidaturas.

Es verdad que se está haciendo un trabajo importante a nivel mundial, pero aún falta mucho. Si las mujeres referentes en STEAM están invisibilizadas, no existen en las películas, en las empresas, en los libros de texto, en los cuentos, difícilmente vamos a tener más niñas que se decanten por estas carreras y continuaremos en este círculo vicioso. Así lo ha señalado la Unesco en su informe sobre la ciencia: hacia 2030 (2021).

La campaña de Womenalia se complementa con un vídeo de sensibilización en el que han participado todas las ingenieras que participaron en la jornada. Puede verse en este link

Personas singulares

De ahí que la formación y sensibilización desde los primeros años sea tan relevante. Y la importancia de hacer visible a mujeres referentes que puedan contar en primera persona por qué decidieron estudiar ingeniería y qué posibilidades profesionales brinda esta formación rompiendo así el estereotipo como decía Javier Pérez de Vargas, director gerente de la Real Academia de la Ingeniería de que “Las personas que estudian ingeniería no son personas raras, sino personas singulares. Nuestro reto principal es conseguir que vosotras digáis: yo soy o quiero ser ingeniera y estoy orgullosa de ello. Ingeniería significa trabajar por la felicidad de las personas, intentar eliminar las desigualdades, preservar el planeta. Esa es la ventaja de la ingeniería, es tan amplia que os ofrecerá cualquier área de conocimiento, cualquier itinerario profesional que os apetezca”.

Y es que esos prejuicios, esos miedos son los que les impiden avanzar. Por eso mismo Lula Ballarino, directora general de Womenalia les animaba: “Siempre que tengáis la oportunidad, dad un paso adelante, hablad, presentaros, haceros ver, que os puedan reconocer, coger esas herramientas para tener un lugar protagonista en el futuro y en vuestro día a día. Que vuestra opinión se escuche en clase, en la Uni, en la FP, con vuestra familia y amigos. No os encorsetéis e id dando pasos siempre hacia adelante”.