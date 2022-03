El Palacio de Cibeles acogió la presentación de Hoss Intropia, una firma ya reconocida por todos con casi 20 de años de historia. Una enorme haima como escenario en la que se han mostrado vestidos y blusas vaporosas, tejidos veraniegos y una línea romántica y bohemia inspirada en las noches de verano y las veladas de ocio, bajo un nombre que lo dice todo: Eres verbena.

Reverso es el nombre de la colección de Pedro del Hierro, que presenta nuevas siluetas de sastrería confeccionadas con terciopelos, hombros marcados y prendas ultrafemeninas en raso de seda. Las piezas de día en tonos rojos en todas sus gamas y marrones se oponen a la opulencia de la noche en gris, negro y blanco con brillos, purpurina, lentejuelas y cristales.

El Otono/Invierno 2022-2023 de Ágatha Ruiz de la Prada se define por su estilo y concepto de la moda particular y único al que nos tiene acostumbrados: utilizando telas recicladas, con mezclas inesperadas y siempre divertidas, reivindica una forma de vivir la moda con personalidad y estilo propio.

Referentes de la moda española, a nivel internacional, como Roberto Verino, Pertegaz, Andrés Sardá, Angel Schlesser, Custo Barcelona o Jorge Vazquez, son tan sólo algunos de los grandes creativos que han estado presentes en la MBFWM.

CHANEL Y EL MALFEMINISMO PURITANO

Nunca he sido fan de Eurovisión, pero la polémica desatada con la actuación de Chanel Terrero me ha obligado, sin buscarlo, a observar de cerca a esta artistaza que ya está dando mucho de que hablar. Si me fascinaron sus estilismos en el Benidorm Fest creados por la diseñadora Carmen Farala, el mono diseño de Mugler con transparencias arriesgadas con el que presentó su canción en Portugal y complementos de Unode50 me pareció sublime. Además de una puesta en escena espectacular, por más que leo y releo la letra, no consigo entender qué tipo de mente retorcida puede deducir y decretar que ser mujer, estar buena y mover el culo perreando hasta caer exhausta (o para lo que te dé la gana) y no tener un problema monetary te convierte en puta seguro. Otro ataque más de la cultura patriarcal y machista que desgraciadamente nos ha tocado vivir y que, a veces, viene apoyada por un feminismo mal entendido. ¡Qué poco avanzamos señoras en esta lucha cuando nos dedicamos a atacar impunemente a una mujer que no ha hecho otra cosa que trabajar duro! Sí, soy feminista aunque algunos personajes casposos consideren que llevar tacones y pintarse los labios te excluye de la ecuación: pues no señora y señore, llevar tacones o le que te dé la gana (metaforizando todo lo anterior) no excluye a ninguna mujer de la lucha feminista, ni le resta a ninguna ni un ápice de valor ni de inteligencia y, desde luego, el simple hecho de no utilizarlos (seas hombre o mujer) tampoco te la va a dar si no la tienes.