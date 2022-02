Margarita del Val ha concedido esta mañana una entrevista al Canal Sur Radio en la que ha explicado que no considera que los contagiados con ómicron deban ponerse la tercera vacuna.

Hace unas semanas el Ministerio de Sanidad, dirigido por la ministra Carolina Darias, cambió los tiempos de vacunación para las personas que se han contagiado de covid recientemente, ampliándolos de las cuatro semanas hasta los cinco meses después de haber contraído el virus.

No obstante, la científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) no ha compartido la postura del Gobierno, explicando que no cree necesario que las personas que se hayan infectado con ómicron y cuenten con las dos dosis de la vacuna - o bien se hayan infectado dos veces de coronavirus- necesiten la dosis de refuerzo "ni a las cuatro semanas ni a los cinco meses".

La viróloga opina que en ese caso se contaría con la inmunidad necesaria para hacer frente a la variante ómicron y a la ómicron sigilosa. Sin embargo, ha aclarado que, en el caso de surgir una nueva cepa, sí que sería necesario la inoculación de la tercera dosis de la vacuna.

Además, ha reiterado la importancia del uso de la mascarilla en los espacios interiores, haciendo especial hincapié en la necesidad de ventilar estos espacios, con la finalidad de reducir todo lo posible la probabilidad de la transmisión de la covid.