Hablan los jóvenes mallorquines: «Nos avergüenzan las imágenes del hotel covid»

Toni Francesc Font acaba de cumplir 18 años y ha finalizado sus estudios de bachillerato este año. Explica que no pudieron organizar ningún viaje por la covid y los colegios cancelaron todos los planes: «Desde el primer momento nos dijeron que no podíamos hacer este viaje porque la situación no era favorable». Las imágenes de estos días le han dejado desconcertado porque no entiende que otros sí hayan podido viajar a Mallorca y montar fiestas sin ningún tipo de control. «No me parece justo que ellos puedan venir a disfrutar de la fiesta cuando los que vivimos aquí nos hemos tenido que quedar por responsabilidad», defiende. Su posición es clara: ellos tuvieron que asumir esta situación a pesar de las ganas que tenían porque entendían que no era el mejor año para viajar todos juntos.

«Los jóvenes que decían que estaban secuestrados y subían vídeos a las redes me parecen unos malcriados. Ya no entendí por qué vinieron. Llevamos muchos meses tratando de tener una situación estable para poder llegar bien al verano y de repente ocurren estas cosas. No entendemos nada», confiesa. Los comentarios le parecen excesivos y no entiende la supuesta rebeldía. Recuerda que la mayoría de los jóvenes «tenemos cabeza» y han asumido que no se podían hacer estas celebraciones: «Nosotros llevamos mucho tiempo portándonos bien y ahora llegan ellos y se creen los reyes del mundo. Han tenido una actitud muy egoísta». En ese sentido, dice tener la conciencia tranquila: «Estamos viviendo una situación surrealista».

«Ellos sí han tenido el viaje que todos deseábamos y lo han desaprovechado»

Jaume Ripoll también terminó el bachillerato este año y no ha podido disfrutar de un viaje de estudios junto a sus compañeros y compañeras. Cuenta que, al ver las imágenes de estos días, ha sentido «vergüenza»: «Aquí llevamos meses con restricciones para tratar de llegar al verano en una buena situación y de repente vienen estos jóvenes y hay un macrobrote. No es lógico». Declara que esto tira por tierra todo el trabajo hecho durante estos últimos meses: «Vienen aquí, no respetan las normas y montan macrofiestas». Explica que se puede criticar la gestión que se ha hecho en Balears, pero defiende que la mayoría de los ciudadanos han cumplido con su parte: «Al ver estas imágenes se te queda cara de tonto. Parece que somos la peor comunidad de todas cuando no es así».

No entiende que se hable de secuestro y cree que vivimos una situación surrealista. A pesar de ello, explica que le parece «esperable» que se hable de la irresponsabilidad de los jóvenes: «Solo ha sido una minoría, pero muchas veces parece más fácil culpar a los jóvenes que a los adultos. Siento que nos toman por tontos».

«Los jóvenes que decían que estaban secuestrados y subían vídeos son unos malcriados»

Javier Peris, de 16 años, tuvo que cancelar su viaje de estudios a Lisboa por la pandemia. Cuenta que estaba «muy ilusionado» porque estas festividades solo ocurren una vez y tener que anularlo «nos jodió a todos»: «Entendíamos que era necesario hacerlo así por la situación que estábamos viviendo. Los padres nos dijeron que debíamos esperar».

Cree que los jóvenes que han venido a Mallorca no se han comportado como debían ni han tenido en cuenta a los demás: «Tengo la sensación de que han desaprovechado una oportunidad única porque ellos sí han tenido el viaje que todos deseábamos». Apunta que su irresponsabilidad y estupidez han provocado una situación «sin sentido». En cierto modo, entiende que los jóvenes no hayan tenido en cuenta a los demás, pero cree que deberían haber reflexionado antes de actuar: «Da mucha rabia ver estas imágenes».

Carla Hernández, de 16 años, tampoco pudo disfrutar del viaje de estudios: «Desde el principio nos dijeron que no habría viaje, así que no organizamos nada». Coincide con los otros entrevistados en que ha sido «una vergüenza» porque no han sido capaces de respetar las normas. «Ellos mismos han estropeado su viaje y eso ha afectado a otras personas con su actitud. Nos avergüenzan las imágenes del hotel covid».

Confiesa que es muy injusto porque ellos han tenido que dejar de hacer cosas por responsabilidad mientras otros vienen para hacer lo que quieren: «Por culpa de su irresponsabilidad y la de sus padres ahora estamos todos en una situación complicada».

«Estos estudiantes no han pensado que sus acciones podrían perjudicar a mucha gente»

Sara Hernández, por su parte, explica que ella tenía que viajar a Port Aventura, pero tuvieron que cancelarlo por la pandemia. En su opinión, todo lo que está ocurriendo es fruto de la falta de irresponsabilidad por parte de los adolescentes: «No han pensado que sus acciones podrían perjudicar a mucha gente».