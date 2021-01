Un centenar de organizaciones constituirán este viernes 22 de enero una ‘Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad’ para expresar su "rechazo" a los proyectos legislativos del Gobierno de coalición, como la Ley de Eutanasia o la reforma de la Ley del Aborto.

Como preámbulo a la constitución de la Asamblea, estas organizaciones, entre las que se encuentran la Federación Europea One of Us, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Cristianos en Democracia, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro de la Familia, e-Cristians o la Fundación Villacisneros, ya impulsaron un Manifiesto en contra de la Ley de la Eutanasia, suscrito por 100 asociaciones y 100 personalidades, así como un escrito a todos los parlamentarios con motivo del inicio de la tramitación de esta Ley.

La Asamblea nace con vocación de permanencia, más allá del periodo de tramitación de las leyes referidas. Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us, ha explicado que la plataforma “solo se disolverá el día que no haya una ley de eutanasia”.

“España no tiene que ser un conejillo de Indias; no tiene por qué sufrir una especie de reinventores --más que políticos-- de una sociedad. Nos quieren reinventar la sociedad en que vivimos y tenemos que tener la capacidad de resistir, de decir que no", ha añadido el exministro del PP.

Uno de los principales objetivos de la ‘Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad’ es lograr una respuesta unitaria y aunar los esfuerzos de las organizaciones para, tal y como han explicado, “dar respuesta a la preocupación y rechazo existente entre millones de españoles a algunas de las prioridades legislativas del Gobierno”.