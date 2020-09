El turismo con garantía de calidad está en peligro de extinción. Así lo anunciaron los miembros de la Asociación de Guías Turísticos Oficiales de la Comunitat Valenciana, que ayer se concentraron frente al Ayuntamiento de Valencia con motivo del Día Mundial del Turismo para reivindicar su profesión y visibilizar una situación que viene agravándose desde hace años. «Nos hemos quedado sin trabajo. No podemos echarle la culpa a nadie por la pandemia, pero veníamos de una situación muy mala que ha empeorado drásticamente por la crisis de la covid. Llevamos años combatiendo el intrusismo laboral pero desde marzo tenemos ingresos cero», señaló Ana Galera, vocal de la asociación. «Dependemos al 100% de esto porque somos autónomos. Pese a que es el Día Mundial del Turismo, hoy no hay nada que celebrar», lamentó.

A la concentración no asistió ningún responsable público. «No queremos ir en contra de nadie, sino defender nuestra profesión», apuntó Galera. La plataforma pide que las administraciones destinen más esfuerzos en perseguir el intrusismo laboral que merma el sector. «Hay muchos guías que no han pasado los exámenes correspondientes, por lo que el visitante, al contratarles, no saben si lo que les está contando es cierto o no», denunció.

Ante la dificultad para viajar de muchas familias, Galera recomendó aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno local. «La gente tiene que poner un guía oficial en su vida. Todavía podemos visitar nuestras ciudades, así como pueblos de nuestra provincia, y descubrir cosas nuevas. Es importante que los visitantes pidan acreditación al guía. Que sea oficial significa que se ha formado y que está constantemente reciclándose para dar un mejor servicio al visitante», especificó la vocal de la plataforma.

Los guías turísticos reivindicaron a través de un comunicado que conforman uno de los motores económicos de España, ahora mermado por la pandemia. «El turismo ha sido durante décadas uno de los motores económicos de nuestro país siendo vital en varias regiones, especialmente la nuestra, y lamentamos que una profesión que ha proporcionado un escaparate en el que lucir lo mas granado de nuestra tierra, así como haber promocionado nuestros destinos y productos esté sucumbiendo a la situación actual. A los retos que ya nos enfrentábamos como profesionales de turismo, falta de facilidades fiscales, complejidad burocrática, intrusismo, competencia desleal, falta de regulación... Se le ha sumado la crisis de la covid-19 que está suponiendo el golpe de gracia a la profesión y modo de vida de cientos de profesionales cuyo objetivo es compartir lo mejor de nuestra tierra con nuestros visitantes».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, subrayó la apuesta del Gobierno por la recuperación del turismo, un objetivo que considera central en la gestión gubernamental. «El turismo es clave para España y prioritario en la agenda del Gobierno», escribió Sánchez en su cuenta de Twitter.

El turismo se encuentra sumido en la peor crisis de su historia, con casi 400.000 millones de euros perdidos en el primer semestre del año y una caída de los viajes internacionales que rondará el 70 % en este 2020 marcado por la pandemia de la covid-19.

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), España, el segundo destino mundial, ha registrado una ocupación media del 33 % entre enero y agosto, con una caída del 72,4 % hasta julio en el volumen de llegada de turistas internacionales.