Aprendre a pintar ara és molt més senzill gràcies a l’acadèmia de pintura Art-Pastel. El motiu és que tots els seus alumnes poden connectar-se en directe a les seves classes en cas de no poder assistir -hi, com si fossin a l'aula presencialment. A més, l'alumne en línia, pot conèixer i parlar amb altres estudiants són fent a classe presencialment.

Art-Pastel és el centre d’ensenyament artístic creat i dirigit pel pintor Toni Bennassar, qui destaca per una àmplia experiència en l'ensenyament artístic i, especialment, en la tècnica del pastel.

Cursos per a totes les edats

Sobre el tipus d’alumnes d’Art-Pastel, Toni Bennàssar explica que és variat: “Hi ha un grup bastant ampli que té necessitats per millorar o aprendre la tècnica del dibuix artístic, ja sigui per preparar les proves d'accés a una escola de Belles Arts, cursar estudis superiors de disseny, fer classes preparatòries per al batxillerat artístic o simplement per millorar el dibuix. Un altre gran grup és el de l'aprenentatge a la tècnica de la pintura al Pastel , ja que a Art-Pastel estam especialitzats a ensenyar-la, des d’un nivell de principiant fins a perfeccionament professional, tant per a infants a partir de 6 anys fins a adults. Altres cursos populars entre l'alumnat infantil són els de manga i creativitat infantil. També molts alumnes adults estan interessats a aprendre el curs de retrat i figura”.

L’horari de classes presencials i online són cada dimarts i dijous de 10 a 12 hores.

Els horabaixes, de 17 a 18 h per a infants i de18 a les 20 hores per a adults.