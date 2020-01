Las campanadas den Figuera dan la bienvenda a 2020 en Palma

Adiós 2019, bienvenido 2020. La plaza de Cort ha sido un año más el lugar elegido por cientos de mallorquines, turistas y visitantes varios para dar la bienvenida al nuevo año. La plaza se ha quedado pequeña y la gente ha tomado parte de la calle Colom. Los balcones de los hoteles rebosaban de huéspedes que seguían la fiesta desde un lugar privilegiado.

Todos ellos han recibido 2020 acompañados por en Figuera, el reloj del Ayuntamiento. Las campanadas han entrado de golpe, sin los cuartos preparatorios. A algunos les ha sorprendido la inmediatez y han tenido que acelerar el consumo de las uvas, aunque es cierto que entre campanada y campanada ha habido un intervalo de tiempo generoso para evitar atragantamientos.

Los pocos segundos de transición entre uno y otro año han dado paso a una euforia moderada. Besos, abrazos y Love is in the air sonando a toda castaña en la plaza. Y así ha sido. El amor estaba en el aire, circulando entre los amigos y las parejas y también con el arrebato de algún que otro desconocido que se ha sumado a la catarsis colectiva repartiendo besos y abrazos: «Feliz año».

Con la irrupción del nuevo año el DJ Juan Campos ha entrado en acción para ofrecer un repertorio festivo apto para todos los públicos y todos los gustos. El segundo tema del año no decepciona: «You are the dancing queen, young and sweet, Only seventeen, Dancing queen... » un gran coro acompaña las voces de Abba. Risas, brindis y selfies, muchos selfies: vídeos y fotos. Dominan las caras iluminadas por las luces de los móviles. «Feliz año nuevo». «Te llamo a las seis, cuando sean las doce allí». «Te quiero». Sigue la fiesta. Freddie Mercury entona su I want to break free. Y cientos de voces lo acompañan en su grito de libertad hasta que llegan los Jackson Five y le echan la culpa al boogie.

Marcela Grimaldi y sus amigas no paran de hacerse fotos. Están estupendas. Los hijos han ido a cenar con las nueras y ellas se juntado en casa de Marcela que vive cerca de Cort y hacia allí que han ido a terminar el año. Las encontramos de camino a la plaza Joan Carles I donde The Beat Bang desgrana su repertorio de versiones.

Tomando la costa den Brossa el aire sostiene la voz de Justin Timberlake y su Can't stop the feelling. La cosa va bien porque ya en Pelaires resuena Supersticion de Stevie Wonder, pero la alegría de los primeros minutos de 2020 parece haberse desinflado ya y dado paso a cierto cansancio.

De vuelta a la plaza de Cort, esperando recuperar el espíritu del año nuevo, no queda más remedio que caminar contra corriente de nuevo por la costa den Brossa para finalizar el trayecto junto al olivo milenario y descubrir que todo ha terminado ya.

Grupos dispersos, gente haciendo cola para entrar en los baños públicos. El clin clanc de las latas vacías golpeadas por los petones, botellas, restos de confeti, envases de plástico... Se acabó. Las hermanas Ebelyn y Mariela Altamore alcanzan la plaza cuando solo quedan los restos de una celebración demasiado corta.

«Todos los años había fiesta aquí, esta vez ha terminado antes». Resignadas enfilan hacia Joan Carles I. «¿Allí hay música?» Preguntan esperanzadas. "Vamos para allá", deciden. Apenas ha pasado una hora desde que comenzara 2020.