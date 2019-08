Catherine Zeta-Jones confiesa que Michael Douglas le conquistó en Mallorca

Catherine Zeta-Jones ha revelado que Michael Douglas le conquistó en Mallorca. En una entrevista concedida a la revista Vanity Fair, la actriz estadounidense relata diversos aspectos de su carrera profesional y de su vida íntima, donde la isla de Mallorca cobra gran relevancia. Según relata, Douglas la vio en la cinta y supo que tenía que conocerla. "Coincidimos en un festival cuando estaba promocionando El Zorro", revela ella. Antonio Banderas y Melanie Griffith los presentaron. "Quiero ser el padre de tus hijos", le soltó Douglas. Catherine, impactada, respondió: "He oído mucho sobre ti, y por lo que veo es verdad. Así que buenas noches". El actor se arrepintió del comentario y le envió flores para disculparse.

La actriz aún se sorprende al recordar esa frase. "Bueno, supongo que llevaba razón", concede. Se vieron varias veces en los meses siguientes, durante los que Catherine filmó La trampa con Sean Connery. Para decepción de Michael, ella siempre se presentaba a las citas con su cuñado. La cosa no avanzaba. Hasta que Michael se animó a invitarla a pasar unos días en su casa de Mallorca. Para su sorpresa, accedió. "El resto es historia", en palabras de Michael Douglas. En la Nochevieja de 1999, el actor se puso de rodillas en su mansión de Aspen y le pidió matrimonio.

Sobre su estancia en Mallorca, la actriz comenta que en sus tradicionales cenas de verano solían reunir a medio centenar de socialites, políticos y empresarios, como la influyente anfitriona Cristina Macaya o Marieta Salas, íntima del rey Juan Carlos. "He conocido a algunos miembros de la familia real", apunta Catherine Zeta-Jones. "No he coincidido con la reina Letizia, pero soy una gran fan", precisa. En 2001, Douglas estuvo con el príncipe Felipe en el concierto de Van Morrison.



El actor ha celebrado este año su treinta aniversario como veraneante mallorquín. Quizá no haya una próxima vez. El protagonista de Wall Street quiere deshacerse de s'Estaca y hace cinco años la puso a la venta por 50 millones de euros, sin suerte. Con esperanzas de atraer a algún comprador, ha rebajado el precio de la villa hasta los 28,9 millones de euros y ha prestado su voz para el nuevo anuncio de la inmobiliaria. "Mi vida ha tomado un nuevo curso", dice en el vídeo. A sus 74 años, su pasado como icono de la jet balear queda ya lejos. Será una despedida difícil poirque fue en esa casa donde él y Catherine Zeta-Jones se enamoraron.