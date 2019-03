Triunfo del variat

La versión mallorquina del 'tapeo' vuelve a ser el protagonista de la feria gastronómica Mallorca Degusta, organizada por Disset y Cadena Ser. La cita, que empezó ayer y finaliza el domingo en el Palau de Congressos de Palma, ofrece una completa oferta de variats preparados por 11 establecimientos de la isla como Can Prim de Santa Eugènia, el Celler de Can Amer de Inca, el Bar Mavi de Palma, así como el restaurante Clandestí de Palma o Maria Salinas de Mancor, entre otros. El objetivo de esta segunda edición, cuya entrada es gratuita, es promocionar la cocina de Mallorca.

Además, cuenta con un apartado especial para chefs, así como degustaciones de vermut, cerveza, vino y café. De hecho, la inauguración ayer contó con la presencia del cocinero Igor Rodríguez (El Txoco) y las actuaciones del personaje cómico Agustín El Casta y las de los humoristas Antonio Ocaña y Paco Martín.

Para hoy sábado, tendrán lugar las demostraciones de Marcos Presedo (Restaurant Karma, Marratxí) y Javier Bermudo (cocinero privado) y los conciertos de Swingtonizando y The Elektrics, además de la presentación de la nueva ginebra de azafrán elaborada por Dos Perellons, a cargo de Koldo Royo.

Mañana, será el turno de Maria Salinas y de Ariadna Salvador y Pau Navarro, con la música de Gint