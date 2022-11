La falta de atención, la impulsividad, la hiperactividad, el fracaso escolar y/o problemas de sueño son las características que definen el trastorno del TDAH. Muchas personas piensan que no podrán alcanzar sus objetivos en la vida al padecer estos síntomas o no serán capaces de solucionarlos. Sin embargo, esta condición no significa que vayan a fracasar sino que si ponen el foco en sus habilidades y en aquellas actividades que le gustan pueden conseguir lo que quieran en su vida. Si usted padece este trastorno, probablemente su médico y psicólogo le ha prescrito medicación. Sin embargo, es posible salir adelante con otras alternativas para controlar estos síntomas que no pasan por tomar medicamentos. Entre ellas destaca el neurofeedback, una terapia sin efectos secundarios y sin necesidad de tomar ningún tipo de medicamento.

Mejora de la calidad de vida Esta terapia es recomendada por la Academia Pediátrica Americana, que es un referente mundial en salud infantil. Su metodología de aplicación es muy sencilla y los resultados comienzan a notarse tras unas pocas sesiones. Además, la terapia mantiene sus efectos positivos sobre el comportamiento del paciente tras el tratamiento. Esta terapia logra mejorar las habilidades personales al entrenar el cerebro para equilibrarse. Este tratamiento pasivo, seguro y no invasivo ayuda a mejorar la funcionalidad de nuestro cerebro lo que permite mejorar la calidad de vida. En Palma puedes encontrar esta terapia en Neurovitalia, un centro en el que es posible solucionar el trastorno de TDAH. En la red de centros de Neurovitalia podrán ayudarle en numerosas áreas, como migrañas y cefaleas, ansiedad, depresión, autismo, déficit de atención y/o hiperactividad, las adicciones, los trastornos del sueño, epilepsia o TOC (trastorno obsesivo compulsivo) entre otras. Todo con la garantía de profesionales colegiados y acreditados como psicólogos sanitarios. Neurovitalia, el centro de expertos en neurofeedback Nos encontramos en Neurovitalia hablando con Pablo Holguín, terapeuta de Neurofeedback (NFB), sobre el Trastorno de Déficit de Atención (TDA) e Hiperactividad (TDAH). Pablo explica que el TDA/TDAH no consiste en falta de atención, sino en un problema para controlarla. Una persona con TDAH puede concentrarse en las cosas que le parecen atractivas, incluso, con tanta fuerza, que le resulta difícil detener la tarea en la que están sin importar lo que suceda a su alrededor. Por eso, algunas personas muy exitosas pueden tener TDAH, como el famoso nadador Michael Phelps o el empresario Steve Jobs. Sin embargo, hay personas que sufren bajo esta condición. Pablo nos explica cómo afecta este trastorno en el día a día de niños y niñas que tienen dificultad para tener un rendimiento óptimo en la escuela o adultos que ven mermada su vida profesional y personal. "Tratamos a muchas personas con TDAH. Es un tratamiento eficaz", nos indica Pablo. La Academia de Pediatría Estadounidense ya en 2012 posicionó el Neurofeedback como una ayuda de primer nivel para el TDAH. También, en 2018, varias asociaciones de psiquiatría y pediatría Alemanas dan una fuerte recomendación para uso de NFB en TDAH para niños y adultos.