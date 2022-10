¿Cómo se inició este proyecto de decoración pictórica del comedor de la residencia?

La verdad es que todo empezó con una serie de visitas al espacio en cuestión y, partiendo del planteamiento claro de lo que se quería conseguir en el lugar, fueron surgiendo ideas que han ido evolucionando a lo largo de la ejecución del proyecto, contando siempre con la confianza plena de la gerencia del centro.

¿En qué consiste lo que vemos aquí?

Se trata de tres obras de 1,50 x 0,94 metros, pintadas al óleo con muy diferentes espesuras (o densidades) y pinceladas, calculadas para su iluminación posterior, que pretenden hacer las veces de ventanas con vistas al mar para alegrar y transmitir paz a las personas en un espacio interior. Espero haber conseguido el objetivo y que agrade a la mayoría. Es una creación inspirada en elementos de mis lugares favoritos como son Formentor, Portals Vells, Puerto de Andratx y mis propias pinturas de hace algún tiempo.

¿Cómo ha sido la preparación de estas obras?

El proceso ha consumido muchas horas de trabajo de investigación de posibles soportes, en desplazamientos para adquirir y conocer materiales y soluciones a planteamientos nuevos de exposición final, así como de experimentación con diferentes técnicas para lograr lo perseguido.

¿Qué ha supuesto para usted este proyecto?

Personalmente, me ha supuesto un reto. He tenido que salir de mi zona de confort, pues reitero que desde el soporte hasta la forma de pintar tenían que ser diferentes. He pasado por diferentes estados emocionales. Al principio, plena de ilusión por las ideas que se me ocurrían como tema pictórico; después, momentos de agobio y estrés por las dificultades que surgían para encontrar el soporte más adecuado, teniendo en cuenta el tamaño de las obras y las características del proyecto que se salen de lo habitual. Una vez solucionado esto, momentos de placer mezclados con inquietud durante las pruebas de color con las diferentes fuentes de luz; y al final, mayoritariamente, felicidad al pintar y ver los resultados. También quiero añadir la total satisfacción que he experimentado al ver los ojos de quien me encargó ́ el proyecto y sentir su propia emoción delante de las obras acabadas. En este momento, siento agradecimiento, tanto por el encargo del trabajo, como por la confianza, el aprendizaje, la ayuda de diferentes personas, los momentos de placer e incluso por haberme hecho sufrir un poco. Gracias.