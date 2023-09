Lo de los cafés en los bares y restaurantes comienza a ser un auténtico drama. Parece que cada vez hay menos sitios donde rematar una cena o una comida con un buena taza, y los lugares donde los miman son objeto de veneración para los muy cafeteros, que, por cierto, tienen una cita del 29 de septiembre al 1 de octubre en La Farga de L'Hospitalet, donde se celebrará el primer Fórum Coffee Festival (FCF).

Allí se reunirán los mejores profesionales del mundo del café en un encuentro para todos los públicos, con más de 60 expositores y actividades de todo tipo como 'workshops', conferencias y mesas redondas, 'show cookings', catas, concursos como el Campeonato Nacional Barista (de ahí saldrá el mejor barista de España), música...

Aprovechando la preparación del Fórum Coffee Festival, hablamos con Rubén Sanz, juez de los campeonatos del FCF que también forma parte de la organización del evento, 'authorized trainer' de la Specialty Coffee Association y 'coffee ambassador' de Evoca Group, grupo empresarial que fabrica de máquinas de café para el canal Horeca, sean de 'vending', superautomáticas, de café expreso, de café filtrado...

Más allá de la calidad del grano, y dando por sentado que se tuesta, envasa y almacena bien en origen, el experto desvela las claves que, una vez en el lugar donde se consume, provocan el desastre. ¿Por qué hay tantos bares y restaurantes que sirven cafés malos? Aquí tienes las respuestas.

La nula formación a los profesionales

"El primer factor es un problema de base -se lamenta Sanz-. En las escuelas de hosteleria no se enseña cómo hacer un café, y sí cómo trinchar un pavo o hacer un suflé, cosas que quizás hagas una vez al mes, cuando las tazas son muchas al día".

Y ahí radica la clave, porque se trata de una cuestión de fondo: "Te pueden formar como sumiller o camarero, pero el oficio de barista no existe, algo que sí pasa en otros países la hosteleria. Aquí te pueden contratar como sumiller o camarero pero no está tipificado el oficio de barista (a 'grosso modo', el especialista en la elaboracion de café), cosa que sucede en otros lugares del mundo". Y al no existir esas enseñanzas, no encontrarás una carta de café como sí, por ejemplo, de vinos.