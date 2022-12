Dani Martín ha anunciado este fin de semana en sus redes sociales que ha decidido hacer una pausa en su carrera, bajarse de los escenarios solo “durante un tiempo” para volver a ser Daniel y “tocar tierra”.

El que fuera vocalista de El canto del loco ha tratado de explicar los motivos que le han llevado a tomar la decisión de apartarse temporalmente del mundo de la música, muchos de ellos relacionados con la salud mental. “Soy una persona con tenencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta”.

Especialmente ha llamado la atención entre sus seguidores la referencia al síndrome del impostor, un problema psicológico que impide a quien lo sufre reconocer su valía y sus propios logros. “No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo, la verdad me asombra”.

Pero, ¿ qué es exactamente el síndrome del impostor?

Las personas que padecen el síndrome del impostor están convencidas de que son un fraude y que los logros que han ido cosechando a lo largo de su carrera profesional han sido fruto de la casualidad, no de su valía, por lo que conviven con el temor constante de ser descubiertas en un momento u otro.

Este síndrome es particularmente frecuente entre las mujeres. Los expertos creen que puede deberse a diferentes motivos como la falta de referentes femeninos o la falta de expectativas que tiene la sociedad sobre la mujer.

Síntomas

El psicólogo Ángel Rull explicaba en El Periódico los síntomas que reflejan que se puede estar sintiendo el síndrome del impostor.

1. Falta de confianza en nuestras fortalezas personales y en nuestras competencias profesionales

Puede reflejarse en la sensación de que estamos mintiendo en el currículum o de que todos los títulos que tenemos no nos sirven para desarrollar ningún trabajo.

2. Inseguridad

La inseguridad se extiende a todas aquellas áreas de nuestra vida donde tengamos que mostrar una imagen, ya sea a nivel profesional, familiar o social. Se eleva en momentos de estrés.

3. Inactividad

Cuando una persona tiene un nivel de ansiedad y autoexigencia muy elevado, lo ideal sería creer que esto empuja a la persona a luchar de forma incansable. Sin embargo, esto hace que sienta bloqueo y que no empiece lo que cree que nunca va a lograr.

4. No merezco

El azar es el único que ha hecho que hayamos logrado todo lo que tenemos en nuestra vida.

5. Miedo a que caiga la máscara

Es uno de los puntos más importantes del síndrome del impostor, el miedo a que los demás vean que todo es una farsa.