La doctora Anna Torrent es la cirujana ginecológica que, en su especialidad, más intervenciones con Robot realiza en Baleares. Recientemente se ha incorporado a la Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger para operar con el Da Vinci Xi, en la actualidad, el equipo robótico más avanzado del mundo.

Según los datos, Usted es la cirujana de referencia en Cirugía Ginecológica Robótica en Baleares. ¿Cuál ha sido su formación y trayectoria profesional para adquirir la experiencia que tiene en el manejo del Robot Da Vinci Xi?

Para poder realizar intervenciones con Cirugía Robótica es obligatorio realizar una formación especializada y certificada conformada por una serie de módulos consecutivos en los que no puedes examinarte del siguiente sin pasar satisfactoriamente el anterior. Al primero teórico, le siguen unas prácticas y un examen con un simulador. Posteriormente, continúas con intervenciones en modelo animal y finalmente un “proctor” (experto) te evalúa y ejerce un control de calidad de todo tu equipo quirúrgico durante las primeras intervenciones con pacientes.

Una vez conseguido el Certificado Oficial, te exigen que realices una media de 50 intervenciones al año para mantener tu nivel de expertise y poder entrar en la lista de Cirujanos Certificados de la SERGS (Society of European Robotic Gynaecological Surgery), de la cual formo parte. En estos últimos 2 años y medio he realizado unas 200 intervenciones con el sistema da Vinci, lo que me ha proporcionado seguridad y amplia experiencia en robótica.

En general ¿Qué ventajas aporta el Robot a la cirugía ginecóloga?

El Robot es una evolución inteligente, un avance más, frente a la laparoscopia convencional. Sin embargo, sigue precisando de las manos y la acción del cirujano para que los brazos articulados del Da Vinci se muevan.

¿Concretamente cómo se beneficia el paciente de la cirugía robótica?

El paciente sufre un traumatismo menor en sus tejidos del paciente, generalmente también menor pérdida de sangre, en consecuencia, experimenta una disminución del dolor postoperatorio y requiere menos días de estancia hospitalaria por lo que puede incorporarse a su rutina diaria de forma más rápida.

¿Cómo transforma el cirujano las ventajas de la cirugía robótica en beneficios para el paciente?

Al cirujano, la capacidad de rotación de las pinzas 360 grados (imposible en la laparosccopia convencional), le permite acceder a espacios anatómicos profundos y estrechos como pueden ser algunas zonas anatómicas de la pelvis femenina. Se consigue también visión tridimensional y la utilización de contraste ICG para algunas técnicas como la exéresis del ganglio centinela en cáncer de endometrio y cérvix. Se potencia la destreza y precisión del cirujano que también mejora su ergonomía, pudiendo permanecer sentado y concentrado en la consola, evitando posturas más incómodas o cansadas, esto se traduce en la realización del procedimiento quirúrgico con una mayor seguridad para el paciente.

¿En términos de accesibilidad, qué cree que puede aportar para los pacientes el equipo de Cirugía Robótica, Da Vinci Xi, que se ha incorporado al Área Quirúrgica de Clínica Rotger?

El Da Vinci “Xi” es el robot de la versión más reciente y vanguardista del sistema robótico da Vinci. Tener acceso a él permite al paciente poder ser intervenido mediante un abordaje mínimamente invasivo y más preciso que la laparoscopia convencional.

¿En qué procedimientos de Cirugía Ginecológica (Histerectomía, Colposacropeixa, Miomectomía, Cirugía oncológica) recomendaría a sus pacientes optar por una intervención con ayuda del Robot?

Existen múltiples estudios multicéntricos en los que el Da Vinci Xi ha probado su ampliamente su ventaja en la Histerectomía por adenocarcinoma de endometrio, en especial en aquellas pacientes con sobrepeso o índice de masa corporal elevado. Al proporcionar mayor facilidad de sutura que en la laparoscopia y permitir la rotación de las pinzas, también se obtienen avances en procedimientos como la histerectomía por miomas, la colposacropexia, la miomectomía y la linfadenectomía pélvica y preaórtica en el estadiaje de diferentes cánceres ginecológicos.

¿Qué procedimientos de cirugía ginecológica cree que se incorporarán o se estandarizaran en el futuro a la Cirugía Robótica?

En Estados Unidos ya se realizan más procedimientos por Cirugía Robótica que por laparoscopia convencional. Allí, la sustitución de la laparoscopia por la robótica ya es una realidad. En Europa y en España creo que la evolución será la misma, pero se producirá más gradualmente ya que el coste de la robótica es mayor que el de la laparoscopia convencional.

¿Qué debe hacer una paciente que tiene que realizarse una Cirugía ginecológica y quiere que se la intervenga con Cirugía Robótica en la Clínica Rotger?

Solicitar una cita con la Unidad de Cirugía Robótica de Clínica Rotger, desde donde se deriva al paciente al especialista correspondiente, según el detalle de la patología y necesidades de tratamiento. Por otro lado, en la especialidad de Cirugía Robótica de la web de la Clínica Rotger existe un formulario en el que se pueden plantear y solventar cuestiones básicas planteadas por los pacientes o solicitar una primera cita médica presencial.