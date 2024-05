Toni Amor se despide de la afición del Mallorca

"Queridos mallorquinistas, hoy me dirijo a vosotros con un nudo en la garganta y el corazón rebosante de sentimientos encontrados". Con esta frase inició este domingo Toni Amor su carta de despedida a la afición del Mallorca después del triunfo en Getafe (1-2).

Si a alguien le duele que Javier Aguirre no pueda seguir al frente del banquillo de Son Moix es a su mano derecha por su condición de "mallorquín y mallorquinista".

"Ha sido un honor y un privilegio representar a nuestro amado Real Mallorca como segundo entrenador. Durante mi tiempo aquí he vivido cada partido, entrenamiento y momento con la intensidad y el compromiso que solamente un mallorquinista puede saber", prosiguió en su perfil de X: @Toni_amor.

El técnico de la casa, que ya dirigió al Mallorca B como ayudante entre 2007 y 2010, puso de manifiesto su "agradecimiento más profundo a cada uno de vosotros por el apoyo incondicional y por hacerme sentir uno más de todos vosotros".

"Gracias por todo lo vivido, por cada experiencia compartida y por cada muestra de cariño recibido. Y, como dice nuestro himno 'com el Mallorca no hi ha ningú'", concluyó.

Agradecimiento de Aguirre

Amor regresó al Mallorca en marzo de 2022 de la mano del mexicano, con quien venía de dirigir el Rayados de Monterrey de su parís y con quien conquistaron la Concacaf Champions League meses atrás.

"Me abrió su casa en Baleares. Me orientó, porque vas a ciegas donde no conoces a nadie. Vine a Palma a jugar contra el Mallorca durante muchos años, pero nunca sabes lo que te espera", dijo Aguirre sobre el mallorquín tras el último partido de su etapa con el Mallorca en Getafe.

"Él está pendiente de todo. Me previene de muchas cosas o que no me lastimen según que informaciones. Es muy importante que esté en mi staff", prosiguió 'El Vasco'.

Aguirre manifestó la importancia de su staff técnico como clave del éxito. "Toni Amor y Pol Lorente lo hacen todo. Yo no hago nada. Él me ordena y me ubica mucho con la prensa. Este habla bien, el otro no. También me tiene al día de las redes sociales, porque yo no tengo", acabó bromeando el mexicano.